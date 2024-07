Vale Roth confirma problemas matrimoniales tras semanas de rumores: "Estamos en terapia familiar"

15 jul. 2024 - 17:30 hrs.

Desde hace ya varias semanas se ha venido especulando que la relación de Valentina "Vale" Roth y su marido, el doctor Miguel de la Fuente, quienes se convirtieron en padres hace poco más de un año, habría llegado a su término o estaría derechamente atravesando una crisis.

Lo anterior responde al comportamiento que los dos suelen tener en redes sociales. Y es que Valentina, quien solía subir fotos y videos junto a su marido de manera frecuente a su Instagram, de un tiempo a esta parte dejó de hacerlo. Sumado a lo anterior, además, se habían dejado de seguir.

Miguel de la Fuente y Vale Roth

"Estamos en terapia familiar"

En esta oportunidad los trascendidos estaban en lo cierto, ya que Valentina reconoció recientemente que su matrimonio no está en su mejor momento, contando que incluso está en terapia familiar con Miguel, aseguró en sus historias de Instagram.

La bailarina entregó explicaciones luego que saliera a comer con Miguel y la hija de ambos durante el sábado 13 de julio, algo que podría entender que pudiera ser confuso para sus fans, quienes ya intuían que estaban en crisis.

Vale Roth

"Estamos en terapia familiar, terapia con él y sicólogo aparte mío. Sí, porque uno no puede sola", expresó, justificando el motivo por el cual requirió ayuda profesional junto a su marido. "Lo que no sería inteligente, sería quedarse de brazos cruzados frente a una situación que no está bien", aseveró.

Vale Roth

¿Cómo va su terapia familiar?

Vale Roth no ocultó detalles frente a la terapia que está recibiendo, aseverando que las sesiones "son cuáticas porque uno va soltando todo y viendo porque tienes rabia acumulada. Terminas así, llorando, yo lloré como cuatro veces en una hora".

Sin entregar mayores detalles sobre por qué tomó la decisión de recibir ayuda terapéutica, Vale dijo que, "yo amo ser mamé, me encanta, pero uno como que le tiene rabia al marido. Muchas me van a entender, lo encuentran como casi que inútil, va a sonar mal la palabra, pero no se lo tomen mal".

Roth indicó que una de las cosas que genera fricción en este momento con su marido es la libertad que él tiene y ella no, en cuanto a que él puede salir más de la casa que ella. Este es el único "defecto" que comentó abiertamente, ya que lo tapó en elogios.

"Miguel, como hombre, como persona, es demasiado bacán, ustedes lo ven, es superbueno, es un hombre muy sano, muy tierno, es buena persona, trabajador, se saca la cresta", destacó, dejando en claro que "son otras cosas así que hay que ir arreglando con el tiempo".

Vale Roth y su hija Antonia

"Hay varias heridas como que tengo que sanar y esto viene desde chica (…) Quiero ser la mejor versión que en mi vida hayan visto", señaló al cierre del video, confirmando así que está tomando las medidas para enmendar la crisis matrimonial.

Todo sobre Famosos chilenos