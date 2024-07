"Es natural": Hijo de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza respondió a comentarios que recibe sobre su aspecto físico

15 jul. 2024 - 05:30 hrs.

Rafael Araneda y Marcela Vacarezza tienen cuatro hijos, la mayor Martina, luego viene Florencia, Vicente y el menor Benji, quien fue adoptado por la pareja que reside en Miami.

La familia Araneda Vacarezza, estrenó este domingo el tercer capítulo de su programa "Tenemos que hablar", el que se puede ver a través de Youtube y en el que comparten las vivencias de la familia.

Familia Araneda Vacarezza / Instagram

Vicente Araneda respondió a comentario recurrente en sus redes sociales

Vicente Araneda, de 17 años, en este nuevo capítulo, reveló que ahora dejó su cuenta de Instagram pública, ya que antes estaba en privado. "Me dieron las ganas de abrirme la cuenta. Es una lata tener que aceptar y rechazar (las solicitudes de seguidores), el que me quiera seguir, que me siga y el que no me quiera seguir, que no me siga", explicó Vicente a su madre, Marcela Vacarezza.

Sin embargo, después, la hermana mayor de Vicente, Florencia, le preguntó a su hermano si es que le llegaban comentarios mala onda en su perfil, a lo que él respondió que no.

Vicente Araneda / Youtube

Pero "Rafa", reveló uno de los comentarios que recibe su hijo en los comentarios y que la gente cuestiona una de las características de su apariencia. "Pero si te dicen teñido", dijo Rafael Araneda sobre el cabello de Vicente.

Vicente Araneda en el programa "Tenemos que hablar"

El joven de 17 años reafirmó esto, explicando que, "a veces me meto a leer los comentarios y dicen que soy teñido. La gente dice 'por qué le siguen tiñendo el pelo al niño' o 'se nota que no es natural', ¡Es natural!", respondió Vicente.

La situación generó las risas de sus hermanas y padres, mientras que Vicente manifestó que, "yo siempre molesto a mi familia porque siempre se van a retocar las puntas y yo digo, ¿por qué tanta cosa que se hacen?".

"Yo soy el que menos se cuida el pelo y piensan que soy teñido", explicó Vicente entre las carcajadas de Rafael Araneda y sus hermanas.

Todo sobre Famosos chilenos