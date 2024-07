Duraron 4 años juntos: Michelle Carvalho desclasificó la razón por la que su romance con Alexis Sánchez no prosperó

15 jul. 2024 - 11:16 hrs.

Luego de su mediático romance con José Luis "Joche" Bibbó, Michelle Carvalho acaparó los titulares de la prensa rosa en 2012 por su cercanía con el futbolista chileno Alexis Sánchez. Sin embargo, en ese entonces ninguno de los dos se refirió al posible romance.

Un tiempo después, la modelo brasileña confirmó que efectivamente estuvo saliendo con el "Niño Maravilla", aunque sin dar detalles del tipo de relación que tuvieron, ni por cuánto tiempo se extendió.

Michelle Carvalho/Instagram

Eso hasta ahora. Y es que la chica reality participó en el programa de YouTube de Pamela Díaz, "Sin Editar", donde abordó diversos momentos de su carrera televisiva y de su vida privada, incluyendo su vínculo con el delantero.

Consultada sobre si había salido con algún famoso, Michelle confesó que "con muchos y gente de nivel que ustedes nunca se van a enterar". Fue entonces cuando Pamela Díaz le preguntó directamente cuánto tiempo estuvo junto a Alexis Sánchez.

Michelle Carvalho y Pamela Díaz/Instagram

"Entre idas y venidas, yo creo que unos cuatro años", respondió Carvalho, sorprendiendo incluso a la "Fiera", quien creía que había sido menos tiempo. "Fue mucho tiempo", aseguró la influencer.

Michelle Carvalho y Alexis Sánchez/Guioteca

Díaz mencionó que había visto unas fotografías de ella junto al jugador saliendo de un restaurante. "Eso fue cuando recién nos conocimos, yo tenía ahí 18 (años). Pero ahí, entre pincha para acá, pincha para allá, fue mucho tiempo", reveló.

La modelo señaló que la pasaban bien juntos, pero todo terminó luego de que él le pusiera una condición para continuar con el romance: "Nunca me aburrió, siempre me entretuvo bastante, pero me dijo que si quisiera estar con él, no podía estar ni en la tele ni en Chile".

Carvalho sostuvo que en esa época a ella le encantaba "trabajar, tener mi plata, hacer mi plata, entonces dije que yo no nací para ser mantenida por nadie. Justo me invitaron para un reality, y le dije: 'Chao'".

Finalmente, desclasificó el importante intercambio de regalos que hicieron durante la relación, que en el caso de Alexis, conserva hasta hoy: "Yo le regalé uno de los perros. Él también me dio uno, pero me lo robaron en Miami".

