¿Reconciliación? La confesión de Pamela Díaz a romántica declaración de JP Cretton sobre la relación que tuvieron

Hace ya casi un año, Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton pusieron fin a su relación amorosa, luego de cuatro años juntos. La pareja se separó y desde entonces, mientras que a ella se le han conocido pretendientes, él ha mantenido un bajo perfil en lo amoroso.

Para muchos comentaristas de espectáculos y seguidores del noviazgo, esta fue una de las parejas más importantes de Pamela Díaz. Principalmente, se decía esto de ella, ya que su vida afectiva ha sido mayormente conocida por el público, con romances con diferentes figuras como Manuel Neira, Rodrigo Wainraight, Esteban Morais, entre otros.

"Me enamoré perdidamente"

Sobre este romance, Jean Philippe Cretton fue consultado en un programa de TV+, en el que, precisamente, le consultaron sobre por qué había decidido estar con una mujer tan mediática, cuando él anteriormente había estado con otras personas más alejadas del mundo del espectáculo.

Al respecto, con toda sinceridad, Cretton reconoció que "me enamoré no más". "Me enamoré perdidamente y, ante eso, no existía en mí mucho el juicio de 'va a pasar esto'", asumió, asegurando que siempre estuvo consciente de que un quiebre iba a ser comentado por la opinión pública.

"Yo privilegié mis sentimientos. Estuve muy enamorado, entonces como que no barajé mucho otras opciones que no sean jugármelas por mi mujer en ese momento", indicó. Una declaración que fue compartida en redes sociales y logró conmover a internautas, incluyendo a la propia Pamela Díaz.

La respuesta de Pamela Díaz

Esto porque Pamela Díaz respondió a un clip de Instagram en el que salen los dichos de Cretton, "yo igual me enamoré", junto a dos emojis, uno de una cara con ojos de corazones y otro de un corazón rojo. Pero no solo eso fue parte del mensaje.

Resulta que Pamela también escribió tres puntos tras su oración. Esto inmediatamente despertó la curiosidad entre sus seguidores, quienes especularon un posible regreso de ambos, o que ella al menos no está cerrada a intentarlo nuevamente.

