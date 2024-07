"Empecé a implorar por mi vida": Julia Fernandes cuenta su verdad sobre el accidente que sufrió junto a Ignacio Lastra

17 jul. 2024 - 11:30 hrs.

Fue en el 2017 cuando el exchico reality, Ignacio Lastra, junto a su pareja de ese entonces, Julia Fernandes, sufrieron un grave accidente automovilístico en la comuna Providencia, en donde el auto en el que iban movilizados terminó incendiándose.

La brasileña logró salir ilesa del automóvil, solo con heridas y quemaduras de menor gravedad, mientras que Lastra resultó con quemaduras en el 90% de su cuerpo, lo que derivó en una larga rehabilitación.

Ambos han abordado este traumático episodio en entrevistas a lo largo de los últimos años, sin embargo, recientemente Julia entregó detalles inéditos de su relación con Ignacio y de cómo ocurrió el choque.

"Imploraba por mi vida"

Fernandes conversó con Lisandra Silva en el vodcast que la cubana conduce. En esa instancia, comentó que a Lastra "no le gustaba que saliera, no le gustaba que yo tuviera eventos". Esto fue precisamente la causa de la pelea que tuvieron mientras compartían con amigos en un local nocturno.

"Yo juré que nunca más iba a ser humillada en público. Agarré mi teléfono, llamé a un Uber, lo miré y le dije 'esta es la última vez que me vas a ver en tu vida'", recordó. Mientras la modelo esperaba el vehículo, apareció Lastra en su automóvil deportivo, donde choca a otros dos autos.

Según la influencer, en ese momento decidió subir al auto de Lasta, con la idea de que si lo hacía su pareja manejaría con precaución. Tras una nueva discusión, Julia le pidió que fueran al departamento de él a recoger sus cosas, ya que quería terminar la relación.

"Él dijo '¿ah, sí?', y empezó a acelerar. Yo decía 'Nacho, para de acelerar, porque tú sabes que no va a pasar nada, tú no me asustas más’. Pasa la primera roja y empezó a acelerar más… Cuando pasa la tercera roja, y estábamos a más de 200 por hora, yo vi que la cosa era seria", relató Julia.

"Lo vi muchos años como un salvador"

"Fue cuando yo empecé a implorar por mi vida. Yo nunca tuve tanto miedo como tuve en ese momento. Me costó 6 años hablar de ese tema… yo vi que él no frenaba por nada, yo imploraba por mi vida, le decía 'Nacho para el auto, por favor’'. Si una persona se hubiese cruzado con nosotros habría muerto", continuó.

Fernandes señaló que en un cruce, apareció un auto y Lastra intentó esquivarlo, pero al girar a gran velocidad, su vehículo se levantó y se incendió. El modelo se quitó el cinturón de seguridad y le pidió a Julia que se fuera a la parte trasera del automóvil.

"Me quedé en blanco con el fuego… me desperté con un codazo de él, que me dice 'sale del auto Julia', mientras el fuego lo consumía", detalló la chica reality. Si bien intentó ayudarlo, no tuvo la fuerza necesaria para desabrochar el cinturón de Ignacio, por lo que terminó haciendo lo que él le pidió.

"Yo lo vi muchos años como un salvador (…) Yo tuve que aguantar durante seis años, todas las personas me juzgaron y me culparon por algo que yo no hice. Hasta hoy yo vivo con eso, las personas me culpan. Dicen: '¿Cómo puedes sobrevivir? Quemaste a una persona'. ¿Cómo yo quemé a una persona?", lamentó la joven.

