"Yo le hice un reclamo": Adriana Barrientos asegura que Pamela Díaz se querelló contra ella por "un hombre"

28 jun. 2024 - 16:55 hrs.

La modelo chilena, Adriana Barrientos, se encuentra por estos días con una querella en su contra de parte de Pamela Díaz. A esta última no le gustó nada que Barrientos dijera en un programa que había llevado droga a un reality, puesto que aseguró que habría perdido trabajos producto de aquello.

Barrientos, en el programa de YouTube "Con la ayuda de mis amikas", reveló cuáles serían las motivaciones que tuvo Pamela Díaz para la querella, asegurando que más allá de conseguir justicia, lo que realmente estaría es cobrando "venganza" por un viejo chisme que contó sobre ella.

Adriana Barrientos y Pamela Díaz

El motivo tras la querella según Adriana

Adriana comenzó relatando como fue el día en que asistió al Centro de Justicia y tuvo una fracasada audiencia de conciliación con los representantes de Pamela Díaz, quienes le exigieron no hablar nada de ella por un plazo de tres años que ella no aceptó.

"Que tontera más grande. En el piso tres estaban declarando todos los del Tren de Aragua y en el piso cuatro estaba yo con el Hugo, ¿de qué estamos hablando? Cuando nosotros emitimos ese programa al aire (...) fue muy poquita la repercusión y el alcance que tuvo", aseguró.

Adriana Barrientos

La modelo indicó que quien impulsó la polémica fue Díaz para ganar notoriedad pública. "Al día siguiente vimos portales y medios para ver si salió algo con respecto al programa. Nada. Pasaron los días. Y al cuarto día hubo una nota con respecto a esto, ‘Pamela anuncia acciones legales contra el programa Zona de Estrellas’. Y por ella fue noticia poh. Ella lo levantó", sentenció.

Adriana Barrientos

Luego, teorizó sobre los motivos tras la acción legal: "ella está enojada conmigo por el tema de un hombre. Yo hice un reclamo formal, porque había un chiquillo en el cual yo había puesto los ojos y Pamela había quedado en hacerme gancho con él. Esperé yo en mi casa sentada. Compadre, tres fines de semana después, la Pamela a lo besos con el hombre".

"Y cuando yo cuento esto... Que a todo esto, yo no sé si mi amiga (que le contó el cahuín) se tomó tres piscos sour de más. Ahora también estoy dudando, porque la Pamela tiene otra amiga que es idéntica, y esa también estaba soltera. Capaz, en una de esas, se confundió mi amiga", señaló entre risas.

Por último, dio el nombre del sujeto que las tendría enemistadas: "¡Ay sí, me pillaron! ¡El hombre por el que me peleé con Pamela Díaz fue Esteban Paredes! Me lo sacaron chiquillas, me muero. Fue el hombre por el que me tienen demandada el día de hoy. Y lo peor es que parece que Pamela no se lo comió, fue la amiga. Ella es la culpable por vestirse igual. Me pasó por enamorada, nunca más me enamoro ni me fijo en nadie", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos