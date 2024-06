"Personas de buen corazón": Kathy Orellana revela desconocido gesto que tuvieron Kel Calderón y su padre con ella

28 jun. 2024 - 11:10 hrs.

La cantante chilena Katherine "Kathy" Orellana, quien se hizo conocida en la década del 2000 tras haber participado en "Rojo Fama Contrafama", reveló recientemente un admirable gesto que tuvo Kel Calderón y su padre, Hernán Calderón, hacia ella.

Tanto los internautas como los medios de prensa desconocían el vínculo que existe entre los tres, el cual la misma Katherine se encargó de contar hace algunas semanas, a través de un comentario que le dejó a Kel, en un video que hizo para el Día del Padre junto a Hernán.

Kathy Orellana

"Cariños, tío. Usted, como Kel, tiene un enorme corazón. Recuerdo con mucho cariño su llamado, brindándome su ayuda cuando Kel no estaba en el país. Se preocuparon ambos de mí, son unas personas maravillosas y claramente Kel tiene su corazón", redactó en el video.

El gesto de Hernán y Kel hacia Kathy Orellana

En una conversación que tuvo Kathy con el medio Página 7, ella explicó el vínculo que tiene con los Calderón. "Yo tuve el privilegio de conocer a la Kel. Y digo privilegio, porque todos conocen a la Kel desde un punto de vista de mujer pública, pero yo tuve el privilegio de conocerla", partió diciendo.

Hernán y Kel

Luego reconoció que, "pensé que me iba a llevar muy mal con ella y al contrario, nos llevamos muy bien, porque es una mujer muy tierna, muy de piel. Es muy sencilla, pese a todas sus luces en redes. Su esencia es muy sencilla, muy sensible".

Hernán y Kel

Sobre el hecho en particular que los hizo conocerse, explicó a grandes rasgos que "me ocurrió un percance, que no voy a detallar, porque viene al caso, y la Kel no estaba en el país. Esto fue hace muchos años". Y me llamó don Hernán para ofrecerme ayuda, la que sea, monetaria... la que fuese, porque la Kel estaba muy preocupada por mí, luego de haber visto algo en las redes sociales".

"Agradezco enormemente el gesto, sin interés alguno, solo de poder ayudarme, Eso para mí es impagable. Yo creo que uno puede tener muchos amigos en la vida y estar todos los días contigo, pero las personas de buen corazón se ven en los momentos que menos esperas", destacó Orellana.

Al cierre, Kathy dio fe que la relación que tienen la influencer con su padre es verdadera y no la simulan para las redes sociales. "Son muy de piel y son muy especiales para mí. Ante eso, me saco el sombrero por Kel y don Hernán", concluyó.

