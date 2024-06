"Gracias por nunca dejarme sola": Kel Calderón sube emotivo video junto a su padre Hernán

14 jun. 2024 - 09:00 hrs.

La influencer chilena Raquel "Kel" Calderón subió un emotivo video de corte publicitario a sus redes sociales, en el que aparece junto a su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas.

Todo esto se dio en el contexto del "Día del Padre", que en Chile se celebra este 16 de junio. Por aquello, una de las marcas de la cual Kel es embajadora realizó una publicidad que se ha llevado los aplausos de sus seguidores.

La emotiva carta de Kel hacia su padre

En el video, ambos se expresan el amor y orgullo que sienten el uno hacia el otro, mientras comparten un trago en la barra de un bar.

Hernán parte diciendo: "Mi hija tiene muchas virtudes y fortalezas, pero si bien para mí ellas son motivo de gran orgullo, no hay nada más importante que ese enorme espíritu de solidaridad con las personas que más lo requieren".

Luego, Kel toma la palabra y le expresa a su progenitor: "Papá, sé que puede sonar cliché, pero nadie podría entender el orgullo que siento de ser tu hija. Crecer sabiendo que tengo un papá que daría todo por mí es el regalo más grande que el universo me pudo dar".

Tras esta declaración, él expresa que su hija "siempre está preocupada de quienes más lo necesitan, es de una sensibilidad enorme de la que me culpa a mí. Yo le digo que lo más importante de la vida, aparte de los valores, son los sentimientos y que ellos no son una debilidad, sino, por el contrario, una gran virtud".

"Gracias por nunca dejarme sola, por guiarme con valores claros y enseñarme a no perder la sensibilidad con el dolor de un otro. Aunque a veces no lo logre, siempre voy a intentar seguir tu ejemplo. Porque, aunque no muchos lo sepan, además de lo brillante que eres, lo más lindo que tienes es tu corazón", agrega ella.

Al finalizar el video, Kel le cuenta que ya está lista para jurar como abogada. Él le responde recordándole que se demoró varios años en finalizar su carrera, pero que pese a esto se encuentra "muy orgulloso, muy contento, muy feliz. Es la alegría más grande que me has dado".

Revisa el video