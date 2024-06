"No tengo una vida perfecta": Coté López reactiva su cuenta de Instagram realizando una profunda reflexión

13 jun. 2024 - 17:50 hrs.

María José "Coté" López volvió a su cuenta de Instagram el pasado martes 11 de junio, tras haberla cerrado el viernes 7, luego de haber vivido una compleja semana en cuanto a lo familiar.

Lo anterior luego que Diego, el hijo mayor de su esposo, Luis Jiménez, la acusó de querer separarla de su padre, prohibiéndole el contacto entre ambos.

Aquello fue desmentido por Coté López mostrando pruebas y generando además una serie de dimes y diretes que se extendieron por varios días entre las partes involucradas.

El regreso de Coté López

Tras su regreso, la mañana del miercoles 12 de junio, Coté subió una serie de historias en las que habló sobre cómo va a enfrentar la vida tras este evento que marcó a su familia.

"Me acuerdo de algo que yo dije: ‘Soy tan feliz, tengo una familia tan feliz y está todo tan perfecto, que me da mucho miedo que se arruine’. Yo sentía que estaba en esas películas donde van todos en la familia cantando felices y todo maravilloso, y de repente chocan y muere alguien de la familia. Yo sentía eso, que tenía todo...", partió diciendo.

Tras este "choque", Coté reconoció que "me perdí en un momento, me perdí en la tristeza, en tanto estrés. Me empezó a pasar que si antes me importaba nada lo que dijeran de mí, absolutamente nada, ahora me tenía que cuidar de cada cosa que subía".

"Mi vida comenzó a hacer que mi Instagram fuese una tortura, yo ya no quería estar (ahí) porque no podía ser yo, no podía hacer nada, porque todo se me iba a cuestionar", confesó.

Días que llegaron a su fin, puesto que la empresaria reconoció que, "reaccioné mi gente y voy a volver a ser yo (…) Y si creen que es una indirecta, yo no tiro indirectas, soy súper directa con nombre y apellido, así he sido siempre".

"Voy a ser yo, me voy a cag… de la risa, voy a vivir mi vida tranquila. No tengo una vida perfecta, si alguna vez la tuve fue maravilloso, hoy en día no es perfecta. Incluso me tengo que ir a trabajar y después tengo que ir a la clínica, tengo un familiar cercano que está muy mal, pero aquí estamos", añadió.

Al finalizar, le dio un mensaje a sus seguidores expresándoles que "ustedes saben lo que valen, yo sé lo que valgo y lo que merezco. Sé quién soy y me importa nada lo que la gente piense de mí (…) Me estoy levantando por mis hijas, porque quiero que el día de mañana ellas no se dejen abatir por nada ni nadie".