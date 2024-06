"No hay que tener miedo de volver a empezar": Vicky Lissidini vuelve a Chile tras vivir difícil momento personal

13 jun. 2024 - 15:50 hrs.

La exchica reality uruguaya, Victoria "Vicky" Lissidini, reveló hace algunos días haber vivido uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de dos embarazos en el lapso de 6 meses.

En medio de este complejo momento, que Vicky lo vivió en Londres, lugar donde reside en este momento, tomó la decisión de regresar a nuestro país para buscar nuevos horizontes laborales.

Todo sobre Famosos chilenos

El regreso de Victoria Lissidini a Chile

A LUN reveló que llega a Chile con un currículum en el que se puede encontrar no solo su pasado como chica reality, sino también su experiencia como administradora de empresas, carrera que estudió en paralelo a las asesorías comerciales que hacía a diferentes empresas.

"Llegué a tener puestos importantes, con personas a mi cargo, pero con cada cambio laboral venía el comentario 'esta minita no cacha nada'. Fue muy duro ver y sentir el menosprecio por haber participado en un reality", reconoció.

Vicky Lissidini

En Londres, ciudad a la que llegó en 2018, tomó un receso de su trabajo y se convirtió en una paseadora profesional de perros, empleo popular en países europeos.

Lissidini se dio un plazo de seis meses para conseguir un nuevo empleo en Chile. De no lograrlo, se devolverá a Uruguay y ya tiene pensado lo que hará.

"Si no me salen ofertas laborales, volveré a mi país, a estudiar periodismo en la Universidad de la República que es gratuita. Tengo un MBA y un diplomado del MIT en moda y la industria del lujo. Sigan sus sueños. Si no consigo un trabajo que me guste, no tengo problemas con volver a estudiar a los 40 años. No hay que tener miedo de volver a empezar", cerró.