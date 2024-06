Vicky Lissidini revela que perdió embarazo de casi tres meses: "¿Lo debo sufrir en soledad?"

07 jun. 2024 - 11:32 hrs.

La recordada participante del reality "La Granja", Victoria "Vicky" Lissidini, dio una sensible noticia a través de las redes sociales, en donde reveló que nuevamente sufrió una pérdida de un embarazo.

Lissidini, al pie de una imagen en la que aparece con su ahijada, reveló este triste hecho de su vida, el cual ya ocurrió hace tres meses.

Todo sobre Famosos chilenos

"¿Lo debo sufrir en soledad?"

"Tenía casi 3 meses de embarazo a mis 39 años y hace ya meses atrás, desperté en la madrugada porque sentí algo húmedo entre mis piernas. Media dormida como estaba, me toqué y mis manos estaban cubiertas de sangre", partió señalando la exchica reality.

Agregó que tras esta emergencia fue rápidamente a un centro de salud, "desgarrada de dolor y sin poder parar de llorar", apuntó.

"El doctor fue muy amoroso, entendió y sintió mi dolor. Con pena él me dijo 'no hay otra opción, hay que intervenirte, debemos entrar al quirófano con anestesia general'. Ya había sufrido otra pérdida, pero no de esta forma, a mí sentir, brutal", añadió.

"Perdí a mi bebé, pero Dios me ha bendecido hace muy pocos días, con una hermosa y dulce ahijada a la que adoro. Estoy en terapia y sonriendo de nuevo, sin embargo, he recibido comentarios de este tipo: 'No debes contar antes de los 3 meses, es muy normal lo que te pasó'", narró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria Lissidini (@vicky_recargada)

En esta línea, le preguntó a otras mujeres que han vivido esta situación, "¿No lo cuentan y llevan el dolor solas por dentro? ¿Mi embarazo no vale y no puedo sufrir? ¿Lo debo sufrir en soledad porque no pasé los 3 meses?".

Por último, le mandó un saludo a otras que, como ella, "no alcanzaron a abrazar a sus bebés", y utilizó como ejemplo a Soledad Onetto, quien se convirtió en madre a los 47 años. "Gracias por la esperanza", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria Lissidini (@vicky_recargada)

"El amor de hermana es el amor más sanador": Mía Zamorano comparte especial foto con Blu Dumay "Ni soy chilena y sentí la emoción": Ignacia Antonia se llena de elogios tras realizar aplaudido trend de Chile "No han sido días fáciles": Kathy Salosny confesó estar atravesando por un duro momento personal Te puede interesar

Su publicación se llenó de "me gusta" de parte de sus seguidores, quienes se mostraron empáticos ante la situación que está viviendo la exchica reality.