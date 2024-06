Camila Andrade sube video bailando canción que algunos interpretaron como indirecta a Carla Jara

28 jun. 2024 - 09:24 hrs.

Poco a poco, la influencer Camila Andrade ha retomado la creación de contenido para su cuenta de Instagram, la que mantuvo paralizada producto del escándalo amoroso del cual fue parte, con Francisco Kaminski y Carla Jara, en marzo de este 2024.

Recordemos que Kaminski y Jara pusieron fin a su relación tras más de 10 años juntos, en medio de especulaciones de que él engañó a la ex "Mekano" con Camila Andrade. Algo que tanto esta última como Francisco han desmentido categóricamente.

Carla Jara

¿Indirecta a Carla Jara?

Camila Andrade se había mantenido ajena a subir fotos o videos a su cuenta de Instagram, debido a que todos sus posteos anteriores al escándalo mediático se llenaron de mensajes de odio hacia ella, en la que la culpaban del fin del romance de Kaminski y Jara.

El tiempo ha pasado y por lo anterior, Andrade ha decidido retomar el ritmo de publicaciones de su cuenta. Durante la tarde de este jueves 27 de junio, la modelo subió un video bailando una canción que muchos interpretaron como una indirecta a la ex "Mekano".

Camila Andrade

“Aquí no pasa nada, vaya con Dios relajadita, que el que sobra soy yo. Si me pregunta que si esto me dolió. Mi amor, ¿pa’ qué le digo que no? Su adiós duele, pero vuele. Que mientras yo me enredo en otras pieles, ojalá que otro me la consuele. Su adiós duele, pero vuele", dicen los versos de la canción que bailó Camila.

“Aquí no pasa nada, vaya con Dios relajadita, que el que sobra soy yo. Si me pregunta que si esto me dolió. Mi amor, ¿pa’ qué le digo que no? Su adiós duele, pero vuele. Que mientras yo me enredo en otras pieles, ojalá que otro me la consuele. Su adiós duele, pero vuele”,

Cabe precisar que Camila en esta publicación limitó los comentarios, una función que tiene Instagram, permitiendo que solo los seguidores elegidos por ella pudieran dejarle mensajes en el posteo. Y quien tiene ese "privilegio" es nada más ni nada menos que Kaminski.

El locutor radial no ocultó su amor hacia su polola, dejándole cinco emojis de corazones rojos. Este fue uno de los 9 comentarios del video, en los que solo se pueden leer elogios hacia ella, tales como "hermosa", "hermosísima", "la mejor", entre otros.

Comentario de Francisco Kaminski a Camila Andrade

Todo sobre Famosos chilenos