"Ese no es el Daniel que uno conoce": La reacción de la ex de Huevo Fuenzalida por el presente del animador

28 jun. 2024 - 12:59 hrs.

Por estos días, Daniel "Huevo" Fuenzalida se encuentra en el ojo del huracán, luego que rumores en redes sociales indicaran que junto a su compañera de pódcast, la influencer Rosario Bravo, tendrían un affaire que han mantenido escondido de su público.

Algo que Bravo inmediatamente desmintió, asegurando que no ha engañado a su esposo 28 años mayor, Carlos Caorsi. "La verdad no sé qué puedo explicar sobre algo que no es real. Si hay gente que cree que por ser amiga de alguien, o trabajar con alguien, eso se transforma en una relación más allá, ese no es problema mío", sentenció Rosario en un programa de Zona Latina.

Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo

"No es el Daniel que uno conoce"

En dicho espacio, donde analizaron la noticia, también se contactaron con la expolola de Daniel Fuenzalida, Alejandra Chocair, con quien estuvo durante 6 años y de la cual se habría separado hace solo algunos meses, justo en los tiempos que comenzó el pódcast con Rosario.

Chocair fue consultada sobre su visión ante los rumores que sindican que su ex estaría con su compañera de trabajo. Al respecto, partió diciendo que, "yo no voy a opinar, porque no soy una persona pública ni nada, fui solamente la pareja de Daniel durante 6 años y la verdad que no me interesa lo que pasa con su vida ni nada".

Daniel Fuenzalida y Alejandra Chocair

Pese a su resistencia a opinar, Alejandra agregó que, "ambos (Sergio Rojas, quien la entrevistó) sabemos que ese no es el Daniel que uno conoce, que es como otro Daniel en este momento y nada, le deseo lo mejor, que le vaya muy bien, yo estoy por mi parte muy tranquila, muy contenta, muy en paz".

Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo

Al finalizar, Chocair dijo una enigmática frase que dio pie a diferentes interpretaciones, puesto que la mujer no se explicó claramente. "Ambos sabemos que la plata en la vida va y viene, que no es lo más importante y que las amistades son de años o de tiempo", indicó.

Cabe precisar que Daniel Fuenzalida, pese a la insistencia de los medios de comunicación y de sus seguidores, quienes le han preguntado en redes sociales sobre este rumor, no se ha referido al tema. Su amiga, Rosario Bravo, eso sí, precisó que está pololeando y la mujer sería una amiga de ella.

Todo sobre Famosos chilenos