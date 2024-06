Por llamarla "narcotraficante: Pamela Díaz descarta las disculpas y exige cárcel para Adriana Barrientos y Hugo Valencia

07 jun. 2024 - 12:45 hrs.

El pasado 6 de marzo de 2024, Pamela Díaz y su abogado, Matías Caviedes, interpusieron ante el 8 Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal por los delitos de "calumnias graves con publicidad en medios de comunicación" contra el periodista Hugo Valencia y la modelo, Adriana Barrientos.

Lo anterior porque los demandados, en un programa de Zona Latina, realizaron comentarios en los que acusaban a Pamela de llevar marihuana a un reality de Canal 13, tratándola luego como "narcotraficante", y asegurando que tenía ganancias por esos negocios fuera de la ley.

Las partes ya tuvieron el primer encuentro, que constó en un acuerdo de conciliación que no llegó a bien puerto, debido a que Hugo y Adriana no aceptaron las condiciones que exigía Pamela.

En conversación con un matinal de CHV, los demandados señalaron lo que quería Pamela. "Pedía que no habláramos de ella en cinco años, ni en lo público ni en lo privado", indicó.

Valencia reveló que incluso, "no podíamos ni siquiera mencionar su nombre en un asado y teníamos que pagar un millón y medio de pesos cada vez que el nombre de ella apareciera en nuestras bocas".

El periodista reconoció que él estaba dispuesto a ofrecer disculpas públicas a Pamela, sin embargo, ella no aceptó dicha oferta.

"Obviamente, cuando uno se desubica, cuando uno lanza bromas que puedan afectar a alguna persona, uno tiene la intención de pedir esa disculpa. Yo no soy soberbio y esa siempre fue mi intención. Pero obviamente que cuando la parte querellante solicita cosas que pueden afectar el rol como comunicador, en el futuro laboral, no queda otra opción que ir a demostrar frente a un tribunal que uno no ha cometido ningún delito", lamentó.

Adriana fue más categórica y aseguró que el actuar de Pamela constituye "un veto a la prensa. Es un mal precedente para todos los medios de comunicación".