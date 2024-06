"¿Por qué nos tratamos así entre mujeres?": Arenita reveló el desubicado mensaje que le llegó por Instagram

06 jun. 2024 - 11:40 hrs.

La recordada participante de "Yingo", Natalia Rodríguez, reveló a través de sus redes sociales que recibió un desubicado comentario de parte de sus seguidores.

"Arenita", como también es conocida por su pasado en el programa juvenil, se encuentra viviendo actualmente a Dinamarca junto a su marido, quien es nativo de ese país, Jens Bach, con quien tiene una hija de pocos meses de vida, llamada Luisa.

El mensaje que le dejó una seguidora tenía que ver justamente con esta nueva faceta de madre que está llevando Arenita, la cual ha ido documentando a través de su cuenta de Instagram.

"¿Por qué nos tratamos así entre mujeres?"

Una seguidora le escribió luego que subiera una imagen de ella en un día en la que aparece con un sencillo atuendo, que lucía como una "indigente" y que su marido al verla así podría tomar la decisión de separarse.

Si bien no subió captura de pantalla del mensaje, sí lo contó a través de sus historias realizando una reflexión sobre esta situación.

"El otro día una seguidora me dijo que parecía indigente, que me arreglara un poco o si no mi esposo me iba a dejar. Me pregunto, ¿por qué nos tratamos así entre mujeres?", añadió.

Rodríguez pensó en contestarle a la mujer por criticarla, puesto que ella "está haciendo todo para cuidar lo mejor posible a su cachorra (hija), tanto así al punto de a veces no comer o verse como indigente, como me dijo ella a mí".

Sobre el punto de su esposo, dijo que, "o (me afectó) porque piense que mi esposo me va a dejar, si no porque soy consciente de que a veces nos postergamos las mamás por el bienestar de nuestros hijos y me da penita conmigo misma, pero a la vez no me arrepiento porque haría lo que fuera por ella".

