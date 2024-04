Exige millonaria multa y hasta cárcel: ¿Por qué Pamela Díaz se querelló contra Adriana Barrientos y Hugo Valencia?

19 abr. 2024 - 11:10 hrs.

Pamela Díaz y Adriana Barrientos fueron archirrivales en la época de oro de la farándula. Si bien parecía que con los años habían limado asperezas, en 2024 protagonizan un nuevo round, que incluso llegó a tribunales.

Pero no solo se trata de una disputa entre las dos reconocidas modelos, también está involucrado el periodista Hugo Valencia, quien se desempeña junto a Barrientos como panelistas de un programa de Zona Latina.

¿Por qué Pamela Díaz se querelló contra Adriana Barrientos y Hugo Valencia?

En concreto, la "Fiera" anunció que tomó acciones legales en contra de Barrientos y Valencia, luego de que estos lanzaran ácidos comentarios mientras analizaban un video en el que Daniela Aránguiz decía: "la Pamela metió hasta marihuana pa' dentro del reality, me estás hue…".

Los implicados comenzaron a bromear sobre el supuesto actuar de Pamela en el encierro. Valencia dijo que "(Pamela) es prácticamente una narcotraficante", mientras que su compañera afirmó que habría llevado "5 kilos de marihuana, al kilo cinco millones (de pesos)… la Pamela ganó alrededor de 1.800 millones de pesos".

Frente a estos dichos, Lejos de tomárselos con humor, Díaz, con la ayuda de su abogado Matías Caviedes, presentó una querella criminal por delitos de calumnias graves con publicidad a través de medios de comunicación. La audiencia de procesamiento está fijada para el próximo 16 de mayo.

En conversación con LUN, Caviedes explicó que los acusados "tildan a mi representada no solo de narcotraficante, sino también hacen alusión a las cuantiosas ganancias que la querellante percibiría por dichos negocios ilícitos".

Asimismo, remarcó que estas especulaciones son un grave atentado a la honra de Pamela, perjudicándola a nivel familiar, social y laboral. En detalle, por estos "dichos malintencionados" Pamela recibió la advertencia de una marca por no cumplir el perfil con el que quieren llegar a sus clientes, además de perder el contrato con otra institución que publicitaba.

¿Qué penas arriesgan Valencia y Barrientos?

Según el jurista, exigen sanciones que van desde una multa económica hasta prisión. "Solicito que se imponga la pena para cada uno de los querellados de 3 años de reclusión en su grado medio y multa de 150 UTM (casi 10 millones de pesos)".

¿Qué dijo Pamela Díaz?

En una entrevista con Publimetro, Pamela fue clara en que no quiere que se llegue a una instancia de conciliación. "Creo que como está el país hoy, con el tema de la droga y los narcos, que me traten casi como que yo llevo droga a otro país. Tengo otras marcas que me venden, tengo hijos, hay cosas que yo te aguanto y otras no", remarcó.

"Las disculpas públicas no me interesan. No me interesa que Adriana ni Hugo me pidan disculpas públicas. A mí no me sirve de nada. Voy a hacer todo como corresponde legalmente", sentenció.

