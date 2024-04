"Las disculpas no me interesan": Pamela Díaz confirma querella contra Adriana Barrientos y Hugo Valencia

18 abr. 2024 - 18:03 hrs.

La personalidad de televisión, Pamela Díaz, hace un tiempo emprendió una querella contra Adriana Barrientos y Hugo Valencia, debido a fuertes acusaciones que ambos hicieron contra "La Fiera".

Todo se dio en un programa de Zona Latina, mientras analizaban unos dichos de Daniela Aránguiz, quien dijo que, "la Pamela metió hasta marihuana pa' dentro del reality, me estás hue...".

"Las disculpas públicas no me interesan"

Esta frase bastó para que Hugo Valencia expresara, "(Pamela) es prácticamente una narcotraficante". Y quien lo secundó fue Barrientos, quien por su parte indicó que Díaz, al reality, habría llevado "5 kilos de marihuana, al kilo cinco millones (de pesos)... la Pamela ganó alrededor de 1.800 millones de pesos".

Si bien esto lo dijeron Hugo y Adriana a modo de broma, a quien no le cayó en gracia fue a Pamela Díaz, quien ingresó una querella, la cual, no quiere que llegue a una instancia de conciliación, sino que anhela que ellos paguen por sus dichos que no se ajustarían a la realidad.

Adriana Barrientos y Hugo Valencia

"Yo no tengo problemas en que la gente hable de mí y todo, pero si bien hay momentos en que yo acepto muchas cosas, como dime con quién andas, si salgo o no salgo, si me fui de una fiesta, si me emborraché, ese tipo de cosas", partió diciendo en una entrevista con Publimetro.

En este sentido, añadió que, "creo que como está el país hoy, con el tema de la droga y los narcos, que me traten casi como que yo llevo droga a otro país. Tengo otras marcas que me venden, tengo hijos, hay cosas que yo te aguanto y otras no".

"Las disculpas públicas no me interesan. No me interesa que Adriana ni Hugo me pidan disculpas públicas. A mí no me sirve de nada. Voy a hacer todo como corresponde legalmente", cerró.

La querella en contra de Valencia y Barrientos persigue que los acusados tengan una pena de 3 años de reclusión en su grado medio, y además, el pago de una multa de 150 UTM, cifra cercana a los 10 millones de pesos.

