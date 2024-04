Duki: Cómo se llama, cuántos años tiene y qué música canta el joven artista que vendrá a Chile

23 abr. 2024 - 20:40 hrs.

Uno de los ritmos que se ha consolidado dentro de la música urbana en los últimos años, es el Trap, un subgénero del Rap que tuvo sus inicios en Estados Unidos y que combina diferentes sonidos de otros géneros musicales.

En Sudamérica hay varios exponentes que han obtenido fama no solamente en la región, sino que a nivel mundial. Por el lado de Chile está Pablo Chill-E, Polimá Westcoast y DrefQuila entre los más conocidos del país, mientras que a nivel internacional destacan Anuel, Bad Bunny, Eladio Carrión y Duki.

Este último, de nacionalidad argentina, es mundialmente conocido como uno de los pioneros del género, principalmente en Sudamérica y recientemente anunció su regreso a Chile.

¿Quién es Duki?

Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, más conocido como Duki, es un joven artista de trap argentino, nacido el 24 de junio de 1996, por ello, su edad es 27 años.

Duki

Obtuvo su reconocimiento por allá por el 2016 cuando participó de "El Quinto Escalón", un popular torneo callejero de batallas de rap que se realizó en Buenos Aires entre 2012 y 2017.

En dicha competición, también surgieron otros reconocidos artistas argentinos como Paulo Londra, Trueno, Tiago PZK, Lit Killah, entre otros.

Duki en su época de "El Quinto Escalón"

Tras su exitoso paso por "El Quinto", decidió lanzar su carrera musical en solitario, lo que rápidamente le trajo éxitos. Alcanzó la fama tras su colaboración e interpretación en canciones como "She Don't Give a Fo", "Rockstar" y "Loca". Esta última logró una colaboración con Bad Bunny.

Duki y artistas chilenos

Cabe mencionar que también tiene algunos temas con cantantes chilenos como Pablo Chill-E, Cris MJ, Standly, DrefQuila y Young Cister. Además, ha participado en sesiones con el productor argentino Bizarrap.

Actualmente, el "Duko", mantiene una relación con la también artista de su país, Emilia Mernes, quien estuvo en el Festival de Viña en el 2023. Ambos están juntos desde diciembre del 2021, cuando anunciaron formalmente su vínculo.

Duki y Emilia

El inicio de su carrera estuvo marcado no solamente por sus éxitos musicales, sino que también por una fuerte adicción. En una entrevista con el creador de contenido puertorriqueño, Chente Ydrach, contó que en 2017 comenzó a consumir pastillas, específicamente Alprazolam.

"Me despertaba y tomaba dos de un miligramo. Mi problema fue que no me di cuenta cuando me volví adicto y dependiente y que eso me estaba matando", contó. Sin embargo, también reveló que en 2020, durante la pandemia, pudo superar su adicción.

Este martes salieron a la venta las entradas para su concierto que dará el próximo 15 de noviembre en el Estadio Monumental como parte de su gira Ada Tour.

