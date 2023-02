18 feb. 2023 - 12:30 hrs.

No solo figuras del espectáculo nacional estuvieron presentes el viernes recién pasado en la gala del Festival de Viña del Mar. Y es que también participaron artistas urbanos de otras partes del continente.

Este fue el caso de Emilia Mernes y Nicki Nicole, artistas argentinas que participarán en esta nueva edición del Festival de la Canción.

Ambas artistas desfilaron por la alfombra roja del evento y deslumbraron a sus fanáticos con sus particulares looks.

Todo sobre Festival de Viña

La reacción de Duki

Pero no solo los seguidores de las dos cantantes reaccionaron a sus atuendos. En este caso, hubo un artista en particular que quedó asombrado con el look de Emilia Mernes.

Se trata de Duki, el famoso trapero argentino, que es pareja de la artista, y que utilizó sus redes sociales para dar su opinión sobre el 'outfit' que escogió su pareja para esta ocasión.

El look de Emilia Mernes en la gala del Festival / Aton

A través de una 'storie' de Instagram, el cantante urbano -que ya ha tenido shows en nuestro país- reaccionó con una breve frase que dejó en evidencia todo su amor y cariño por la exintegrante de Rombai.

"Me enamoré", escribió Duki, quien 'reposteó' una fotografía que la propia artista subió a sus redes sociales.

Cabe mencionar que los usuarios de redes sociales fueron críticos con los presentadores de la gala del Festival, puesto que, al pasar Emilia Mernes y Nicki Nicole por la alfombra roja, no fueron entrevistados, como se hace normalmente con los participantes.

Esto provocó la molestia de los seguidores de las artistas, ya que no pudieron entregar detalles acerca de su look, por lo tanto, sintieron que su paso en esta instancia fue desapercibido.

