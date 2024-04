"¿Quién no lo quisiera como suegro?": Julieta, hija de JC Rodríguez, sube video del periodista y se hace viral en TikTok

19 abr. 2024 - 14:02 hrs.

A su cuenta de TikTok, Julieta Rodríguez, la hija adolescente del conductor de televisión, Julio César Rodríguez, subió un video en el que ensalza la figura de su padre.

Recordemos que Julio César es padre de dos hijos. El primero, Joaquín, conocido como NineTeen Elevnn, lo tuvo con Francisca García-Huidobro, y Julieta, su hija menor, nació de su terminado matrimonio con Claudia Arnello.

El video de Julieta

La adolescente realizó un resumen de diferentes momentos que ha vivido su mediático padre, que armonizó con la canción "El Bajito" de DJ Monkey White & Aleteo Beatz.

En el clip, se aprecian videos de Julio mientras estaba de vacaciones con ella, trabajando en su programa web, asistiendo a eventos musicales, fiestas, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julio Ce?sar Rodri?guez (@jcrodriguezoriginal)

Sobre el video, la joven escribió, "mi papá es mucho ambiente como para tener cualquier hueo... de yerno", valorando la figura de su papá.

Más de 200 comentarios fueron los que los seguidores de Julieta le dejaron en el video, en el que coinciden con el diagnóstico que ella hizo de Julio César Rodríguez.

"Me cae bien tu papi", "quien no quisiera al JC como suegro", "definitivamente es mucho ambiente", "imaginate decir que el JC es tu suegro", "es el mejor, ese hombre me fascina", "tu papá es lo máximo", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el TikTok.

Revisa el video

