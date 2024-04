Cáncer de cuello uterino: Los síntomas de la enfermedad que padece Daniela Nicolás

19 abr. 2024 - 10:40 hrs.

La periodista y exmiss Chile, Daniela Nicolás, reveló que hace unos meses fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino.

"No lo he pasado muy bien. No había querido compartirlo con ustedes porque no me sentía preparada para conversar sobre este tema. No me siento preparada", señaló la también actriz mediante su cuenta de Instagram.

La comunicadora de 31 años también sinceró que "han sido meses un poquito difíciles, caóticos, angustiantes. Antes de hablar con ustedes tenía que estar bien yo y no lo estaba".

El cáncer de cuello uterino, también conocido cáncer cervicouterino, corresponde a una proliferación de células que comienza en el cuello del útero y es producido, principalmente, por el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Daniela Nicolás (Instagram)

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de cuello uterino?

En una primera etapa, el cáncer de cuello uterino, por lo general, no causa síntomas.

Desde el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos indican que los síntomas de cáncer de cuello uterino en estadio temprano suelen ser los siguientes:

Sangrado vaginal después de tener relaciones sexuales.

Sangrado vaginal después de la menopausia.

Sangrado vaginal entre períodos menstruales, o períodos menstruales abundantes o que duran más de lo normal.

Flujo vaginal líquido de olor fuerte o con sangre.

Dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales.

La enfermedad, en un estadio avanzado, es decir, en caso de que el cáncer se haya diseminado fuera del cuello del útero a otras partes del cuerpo, también podría causar signos como:

Dificultad o dolor al evacuar, o sangrado del recto con las evacuaciones intestinales.

Dificultad o dolor al orinar, o sangre en la orina.

Dolor sordo en la espalda.

Hinchazón de las piernas.

Dolor en el abdomen.

Sensación de cansancio.

El cáncer cervicouterino se puede diagnosticar en etapa temprana a través del Papanicolaou (PAP) y el Test de Autotoma del VPH, lo que es fundamental para recibir un tratamiento oportuno.

Desde la Fundación Arturo López Pérez explicaron que el diagnóstico se puede realizar mediante:

Papanicolaou (PAP) cada 3 años: Indica posibles cambios en las células del cuello del útero.

Test de VPH cada 5 años: Detecta la presencia del virus del VPH.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

