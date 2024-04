"Me querían robar mi auto": Marcianeke denuncia en Instagram que desconocidos intentaron abrir su vehículo

19 abr. 2024 - 12:01 hrs.

El cantante chileno Marcianeke, denunció a través de sus redes sociales que desconocidos intentaron robar su vehículo durante la tarde de este jueves 18 de abril.

A su cuenta de Instagram, Matías, el nombre real del artista, subió una historia en la que muestra cómo quedó su vehículo tras el robo frustrado.

El intento de robo a Marcianeke

Durante la noche de este jueves 18 de abril, Marcianeke publicó un video en el que muestra a su vehículo, estacionado en la vía pública, tiene un piquete en uno de sus vidrios.

"Oh no... me querían robar mi auto... malditos", lamentó el artista, mientras mostraba que la ventanilla que esta al costado derecho de su vehículo está trizada.

Robo de auto a Marcianeke

Marcianeke y el problema de la casa arrendada

A comienzos de abril, Marcianeke vivió un violento altercado con el arrendador de la casa en la que residía en Colina, puesto que el dueño del inmueble llegó con un arma, junto a otros dos sujetos, y lo habrían amenazado.

El hecho se produjo debido a que el cantante habría mantenido una deuda de más de 14 millones de pesos por concepto de arriendo. Asimismo, se acusó que la propiedad mantenía diversos daños en sus instalaciones, los cuales estaban avaluados en varios millones de pesos.

Tras unos días de polémica, el cantante hizo entrega del hogar y transparentó a los medios de comunicación que se encontraba libre de deudas.

