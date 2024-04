Mega Sorteo Día de la Madre: ¿En qué fechas se entregan los premios?

18 abr. 2024 - 17:10 hrs.

En unas semanas más se celebrará un nuevo Día de la Madre en Chile y en varias partes del planeta, una jornada de conmemoración y festejo a quienes nos dieron la vida.

En ese contexto, Lotería en conjunto con nuestro canal Mega, lanzó un concurso especial llamado Mega Sorteo Día de la Madre, el que en total realizará cuatro sorteos diferentes en los que se entregarán sorprendentes premios.

Desde ya puedes comprar tu boleto, el que tiene un valor de $1.000 y que te permitirá participar en cada uno de los cuatro sorteos que se harán en los próximos días.

¿Cuándo son los sorteos del Mega Sorteo Día de la Madre?

Las fechas de las cuatro premiaciones del Mega Sorteo Día de la Madre son:

Sorteo 1: Se realizará el viernes 26 de abril de 2024.

Sorteo 2: Se realizará el viernes 3 de mayo de 2024.

Sorteo 3: Se realizará el jueves 9 de mayo de 2024.

Sorteo 4: Se realizará el viernes 10 de mayo de 2024.

La recomendación es comprar un boleto antes del 26 de abril, para poder participar de los cuatro sorteos, aunque igualmente puedes hacerlo después.

¿Cuánto dinero entrega el Mega Sorteo Día de la Madre?

Los cuatro sorteos del Día de la Madre entregan los siguientes premios:

Sorteo 1: Un viaje al Caribe para 2 personas, todo incluido.

Un viaje al Caribe para 2 personas, todo incluido. Sorteo 2: Un auto 0 KM más 1 año de bencina equivalente a $1.200.000.

Un auto 0 KM más 1 año de bencina equivalente a $1.200.000. Sorteo 3: $50 millones mínimos garantizados.

$50 millones Sorteo 4: $100 millones mínimos garantizados.

Premios Mega Sorteo Día de la Madre

Cabe recordar que este monto "garantizado" significa que podrías recibir más dinero, ya que en realidad el fondo de premio asignado para el pago corresponderá a un 47% del monto recaudado.

¿Cómo participar del Mega Sorteo Día de la Madre?

Podrás participar del Mega Sorteo Día de la Madre comprando un boleto, tal como se hace para el Kino, por ejemplo, es decir, online o presencial:

Internet

Entra a este enlace y selecciona una combinación de 6 números, que debe ser del 0 al 9 (ambos incluidos), o bien puedes hacer la elección al azar.

Si no has iniciado sesión en Lotería debes hacerlo con tu RUT o clave, o debes registrarte si no tienes cuenta. Para poder jugar, tienes que abonar dinero dentro de tu cuenta, tal como cuando pagas con tarjeta en una compra online.

Mega Sorteo Día de la Madre

Presencial

Compra en las Agencias Oficiales de Lotería, que corresponden a la Red de Agencias distribuidas a lo largo del país, autorizadas para la venta de productos de Lotería. Es decir, los negocios, quioscos, tabaquerías o típicos lugares en los que se puede comprar el Kino, por ejemplo.

¿Cómo se juega el Mega Sorteo Día de la Madre? Estas son las reglas

Para poder jugar en el Mega Sorteo Día de la Madre debes seleccionar 6 números del 0 al 9, formando así una combinación única de 6 dígitos.



El orden en que escoges estos números es importante, ya que solo ganarás si aciertas en el orden en el que saldrán de izquierda a derecha. Por ejemplo, si jugaste el cartón 1-2-3-4-5-6, pero el sorteo es 1-5-6-2-4-3, no resultarás ganador.

También puedes hacer una combinación con números repetidos, como 1-1-2-3-4-5. La única restricción es que no puedes escoger la misma combinación numérica que alguien más eligió, por lo que en cada sorteo solo puede haber un ganador.

