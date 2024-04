Quién es Macarena Del Real, la joven periodista rostro de "El Tiempo" de Mega

16 abr. 2024 - 15:10 hrs.

Seguramente la viste en Deportes, en la calle entrevistando a personas, y ahora en "El Tiempo" junto a Jaime Leyton y Alejandro Sepúlveda.

Macarena Del Real Del Solar ha tenido una prolífica carrera como periodista en Mega. Aquí te contamos un poco más de ella y de su otra brillante afición: el deporte, correr y la montaña.

Los inicios de Macarena Del Real

Macarena Del Real es una joven periodista de 26 años que nació el 9 de enero de 1998 y ha vivido toda su vida en Santiago, aunque ella afirma que sus deseos de residencia están en otro lugar: "Siempre he querido vivir en el sur, en cualquier lugar de la Carretera Austral. Me encanta, siempre mochileo allá".

La comunicadora estudió en la Universidad de Los Andes, y comenzó su carrera en Mega el 16 de diciembre de 2019, en su práctica profesional. Partió en el área de Deportes, donde entrevistó a grandes figuras como Nicolás Jarry y Arturo Vidal.

¿Cómo llegó a ser rostro de "El Tiempo"?

Macarena comentó que Mega estaba buscando reforzar el área de cambio climático, entonces "como siempre me vieron acá con una mochila en la espalda cuando salgo de vacaciones y saben que me voy a algun glaciar, montaña, volcán, etcétera, y que he visto con mis propios ojos cómo se ha derretido un glaciar, me plantearon esta propuesta".

"Yo acepté porque sentí que se alineaba mucho con mi personalidad y con quien soy fuera del canal. O sea, yo soy periodista, pero también montañista, deportista, entonces así entré al área de Meteorología", explicó.

"La idea es tocar temas de cambio climático y cómo esto impacta en nuestro diariovivir. Por ejemplo, una persona ahora se debe cuestionar mucho si se quiere comprar una casa en la playa porque estas probablemente van a desaparecer en unos años más, o si va a vivir en un lugar donde hay inundaciones o tormentas", añadió.

Su faceta deportista

La periodista comentó su gusto por el deporte comenzó en su niñez, donde creció siendo la menor de cinco hermanos. "Tengo mucha diferencia de edad con la mayoría excepto con mi hermano, Benjamín. Con él siempre jugábamos fuera de la casa. No recuerdo una infancia habiendo jugado con muñecas, sino corriendo, jugando a la pinta, al fútbol, con bicis".

Pero, fue en el colegio en que notó una discriminación en su contra por ser mujer, ya que "el profesor de Educación Física le pedía a los hombres correr 10 kilómetros, y a las mujeres, 5. Ahí me lo tomé personal".

Ese instinto de superación la llevó hasta, en la actualidad, subir montañas como El Pintor (4.180 msnm) y El Plomo (5.000 msnm), y también correr 42 kilómetros en la Maratón de Santiago el año pasado. Este año quiere volver a cumplir esa meta, solo "esta vez más rápido, pero con llegar estoy".

"El deporte me ha entregado mucho. Confianza en mí, me ha motivado a seguir. Yo soy una persona deportista, es mi esencia. Se lo recomiendo mucho a personas que están pasando un momento complejo quizá de salud mental, de confianza en sí mismo, hacer deporte, porque tú mismo vas viendo tu progreso y de que eres capaz", aseveró.

