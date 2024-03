"No hay perdón": José Miguel Viñuela revela que madre de Alberto Chang le envió mensaje tras estafa de su hijo

28 mar. 2024 - 20:08 hrs.

En repetidas ocasiones, José Miguel Viñuela ha contado que fue víctima de Alberto Chang, empresario que defraudó a miles de personas con un esquema piramidal.

A través de un programa de CHV, Viñuela reveló nuevos detalles sobre la estafa que sufrió de parte de Chang, quien se encuentra detenido en Malta, acusado de delitos por fraude con tarjetas de crédito.

El mensaje que le envió la mamá de Chang a Viñuela

Como parte de una dinámica, Viñuela se imaginó tener en frente a Alberto Chang, y le envió de esta forma un directo mensaje.

"Eres una mier... de persona, que le quitaste los ahorros de vida a más de mil personas, especialmente a adultos mayores y que finalmente las mierdas de personas mueren como una mierda y termina sola. Y es lo que te está pasando hoy día, donde ya finalmente no tienes ningún círculo cercano, estás prácticamente solo. En una celda en Malta, sin ninguna red de contacto y pidiéndole más encima al Gobierno que te ayude con 200 euros. Así terminan y mueren las malas personas y espero ser testigo de eso", indicó.

Alberto Chang

Luego, José Miguel reveló que Verónica Raji, madre de Alberto Chang le envió un mensaje, tras verlo en un programa de televisión, en el que le contó que nunca más volvió a contactarse con su hijo, lo cual, a su juicio, es más lamentable que haber sido estafado.

"Mira, lamento mucho lo que te hizo mi hijo a ti y a muchas personas, lo lamento mucho, pero te quiero decir que eso es plata, más triste es que tú sientas que nunca más volviste hablar con tu hijo en mucho tiempo", le dijo la mujer a Viñuela.

Un mensaje que le impactó, pero que de todas formas le contestó, recordándole la cantidad de personas a las que estafó su hijo.

Verónica Raji

"Mira Verónica agradezco tu mensaje, pero quiero reiterarte que tu hijo no solo me cagó a mí, cagó a 1.200 personas más, entre eso, adultos mayores que invirtieron su jubilación y que nunca más se pudieron levantar, por último yo tenía 40 años, yo puedo volver a trabajar... frente eso no hay perdón ni olvido", le respondió.

La mujer insistió con su punto, indicándole al animador, "lo entiendo, lo lamento, si puedo pedirte disculpas, pido yo las disculpas, pero quiero que sepas que yo dejé de tener un hijo hace no sé, unos cuatro años".

Cabe destacar que Verónica Raji murió producto de un cáncer en diciembre de 2022, a sus 76 años. De acuerdo a lo que cuenta el Diario Financiero, Alberto no volvió a conversar con ella desde que se fugó de Chile a Malta, en el 2016.

