Alberto Chang seguirá en prisión preventiva en Malta tras ser acusado de estafa

¿Qué pasó?

El chileno Alberto Chang permanecerá en prisión preventiva en Malta tras ser acusado de haber estafado por más de 10.000 euros.



Según se informó, en la audiencia realizada este martes se le acusó de haber utilizado una tarjeta de crédito virtual para realizar transacciones no autorizadas por 10.664 euros desde la cuenta de Kevin Decesare.

La estafa

En su declaración, el afectado detalló que recibió una alerta en su celular sobre una transacción bancaria en un hotel por 540 euros, la cual no había sido realizada por él, según reportó el medio Malta Today.





Debido a esto, se comunicó con el recinto para obtener mayor información, pero ante la negativa de la gerencia del hotel, Decesare acudió a la policía, que fueron al hotel y hablaron con el gerente, mientras el denunciante permanecía afuera.



Es en ese momento en que Decesare ve en las inmediaciones del recinto a Alberto Chang, a quien había conocido años atrás.

La audiencia

Tras este hecho, el denunciante señaló que revisó sus cuentas y descubrió que faltaban unos 10.664 euros.



Según el relato, Chang había realizado transacciones pequeñas prácticamente todos los días durante un año. "Debido a que eran cantidades tan pequeñas, no activaron una alerta", acotó la víctima.

Sin embargo, el monto de estas transacciones fue aumentando con el paso del tiempo. "Tuve tiempo para pensar en cómo sucedió esto. Chang necesitaba comprar cosas pequeñas, como Netflix, y me pedía mi tarjeta de crédito, que yo le entregaba y luego retiraba", expresó Decesare.



"Él tenía muchas cosas en la cabeza en ese momento. Había un proceso de extradición en marcha… Me llevé bien con él, es muy inteligente, sabe mucho sobre muchas cosas, así que cuando esto sucedió, me quedé estupefacto", añadió.



La audiencia contra Chang quedó fijada para el próximo 29 de abril. El chileno se encuentra detenido desde el 15 de marzo.

