Hija de Anita Alvarado está embarazada: ¿Quién es Xephora Alvarado, su edad y a qué se dedica?

28 mar. 2024 - 13:10 hrs.

Anita Alvarado, una de las figuras más conocidas de la farándula chilena, anunció que una de sus hijas está embarazada, por lo que se convertirá por tercera vez en abuela.

Así lo confirmó la "exgeisha" al medio La Hora, en donde señaló que su hija Xephora Alvarado será madre por primera vez. “Yo estoy feliz, por ella, por mí, por toda la familia en realidad, todos estamos muy contentos con esta bendición”, aseguró Anita.

¿Quién es Xephora Alvarado? Edad y dónde vive

Xephora Alvarado es hija de Anita Alvarado y tiene en total 8 hermanos y hermanas más: Angie, Israel, Felipe, Abraham, Francisca, Abril, Esteban y Judd. Su padre biológico es Juan Gualberto Murgia Escandón, pero no se conocen mayores detalles de este hombre.

"Mis nueve hijos son de seis padres distintos y la relación es bien simple: no hay relación. Yo soy partidaria de que los papás vean a sus hijos y compartan con ellos... pero cuando me dejan a un hijo esperando la visita, no tengo nada más que conversar con ellos. Nada", sentenció Anita en 2014 a Revista Paula.

Xephora Alvarado / Instagram

Actualmente Xephora tiene 21 años y vive en Australia. En abril de 2022 decidió dejar Chile y partir rumbo al país oceánico, en donde reside su hermana Angie Alvarado y su hermano Felipe.

Xephora tiene una pareja australiana, con quien tendrá su primer hijo. La hija de Anita Alvarado se ha dedicado a un emprendimiento de ropa, del que es creadora y que se llama "Xephora Store", el que tiene más de 75 mil seguidores en Instagram.

La propia Xephora aparece en redes sociales modelando su ropa, al igual que su hermana Angie y su madre Anita, quienes la apoyan en su proyecto.

¿Cuándo nacerá el nieto de Anita Alvarado e hijo de Xephora?

Pese a que Xephora Alvarado vive en Australia, estará por un par de meses en Chile para estar junto a su madre y su familia.

Incluso, llegó junto a su pareja australiana, quien tomó una fotografía de la familia Alvarado en la que se nota la pancita de Xephora.

Xephora Alvarado y su familia / Instagram

Xephora se quedará en Chile hasta junio, mes en el que volverá a Australia para que su hijo o hija nazca en ese país. Junto a ella irá Anita Alvarado, quien estará presente en el nacimiento de su nuevo nieto.

"Estoy feliz por ella, porque acá en Chile lamentablemente no se puede, pero allá en Australia es todo distinto, es maravilloso para ella", reveló Anita en La Hora.

Hace unos meses le preguntaron por Instagram a Xephora hasta cuándo se quedará en Australia. "Mi plan es estudiar aquí, así que tengo un par de años más", aseguró.



Todo sobre Famosos chilenos