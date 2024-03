"Buscando trabajo porque tengo deudas": Cami Arismendi revela difícil presente económico tras paso por reality

28 mar. 2024 - 10:08 hrs.

Camila "Cami" Arismendi participó en el 2023 en el reality "Tierra Brava", siendo una de las caras "nuevas" en este tipo de programas de televisión.

Escribimos la palabra "nueva" entre comillas, puesto que Arismendi ya había participado anteriormente en otros espacios, tanto de concursos como de talentos, cautivando con su melodiosa voz.

El difícil presente económico de Camila Arismendi

Tras salir del reality, y como suele ocurrir con los chicos que participan en los encierros, Arismendi fue invitada a algunos eventos, los cuales se fueron diluyendo con el paso de tiempo.

De hecho, en una conversación con el medio AR13, Cami confesó que, "pensé que al salir del reality me iba a ir muy bien en lo laboral, creí que iba a tener eventos discotequeros o eventos cantando", los cuales finalmente no ocurrieron en la magnitud que ella estimaba.

Camila Arismendi

Por lo anterior, expresó que, "estoy buscando trabajo porque tengo deudas que pagar, y quiero grabar canciones, hacer shows", asegurando que entre las ocupaciones que le gustaría desarrollar esta ser "inspectora de colegio o promotora".

Sobre cómo ha sobrellevado económicamente estos meses, Arismendi dijo que, "me he salvado haciendo publicidad a través de mi Instagram, vendiendo ropa por internet, vendiendo en la feria y ahora en Arsmate".

"No tengo un excelente pasar económico como mucha gente cree, pero me esfuerzo a diario para mantenerme", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos