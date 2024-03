Melina Noto: Cuál es su edad, de qué país es y a qué se dedica la pareja de Pangal Andrade

27 mar. 2024 - 21:10 hrs.

Pangal Andrade es recordado por haber ganado el reality show "Año 0" y por haber estado en varios otros programas de televisión junto a su tío Ricardo Astorga.

Asimismo, el oriundo del Cajón del Maipo estuvo en el programa de Mega, "Resistiré", en el que era el monitor del grupo de personas que debían sobrevivir a situaciones extremas.

Andrade es un reconocido deportista extremo y ahora volverá a televisión para integrarse a un nuevo reality. En ese contexto, su pareja, Melina Noto, le entregó todo su apoyo, pero le advirtió que no podía cometer ninguna infidelidad. "Me dijo: 'Si la cagas, chao (...) Para la casa'", reveló Pangal en un programa de YouTube con Pamela Díaz.

¿Quién es Melina Noto? Edad, nacionalidad y a qué se dedica

Melina Noto es una modelo y comunicadora nacida en Argentina que se radicó en Chile hace algunos años.

Tiene 26 años y se fue de Argentina a los 18 luego de modelar por largos años para la agencia Élite. Tras un breve paso por México, llegó a Chile en donde ha podido desarrollar una exitosa carrera profesional en programas deportivos del canal TNT Sports. Desde 2021 está estudiando Periodismo en una universidad argentina de forma online.

También es reconocida por su labor como periodista de tecnología, ya que ha participado en diversos canales, entre ellos ViaX, donde abordó temas como las últimas novedades tecnológicas, videojuegos y E-Sports.

Asimismo tiene una destacada presencia como influencer en redes sociales, y actualmente tiene 222 mil seguidores en Instagram, en donde suele ser muy activa mostrando su día a día, además de colaborar con diversas marcas.

Aparte de ello, ha formado parte de Bliz Sports, tienda de accesorios deportivos, con la que ha destacado por sus transmisiones en vivo a través de Twitch.

¿Cuántos años llevan juntos Melina Noto y Pangal Andrade?

Pangal Andrade y Melina Moto llevan cuatro de relación, la que han mantenido bajo perfil: "El hermetismo en la relación permite que se cuide más, que se proteja", le aseguró Pangal a Pamela Díaz.

De hecho, Pangal comentó hace unos meses en Publimetro que existe la opción de ser padre y casarse. "No está en el baúl (la propuesta), no está cerrada con llave, puede ser algo porque no me gustaría ser papá tan viejo".

Ahora la pareja debe sortear una prueba de fuego, pues tendrán que estar alejados por un tiempo mientras Pangal se mantenga en Perú en el nuevo reality en el que participará.

De momento, Melina seguirá en TV y continuará con sus estudios. "Yo no planeo recibirme de Periodismo en el mismo tiempo que una persona que solamente se dedica a estudiar. Planeo hacerlo acorde a mis capacidades y a mis tiempos", aseguró a LUN.

