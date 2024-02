"Estoy disfrutando mucho": Naya Fácil se sincera sobre su candidatura a embajadora del Festival de Viña 2024

26 feb. 2024 - 13:00 hrs.

La candidatura a embajadores del Festival de Viña del Mar tiene un sentido especial, ya que va en beneficio de Bomberos, que ha cumplido un rol fundamental en los incendios que afectaron a la región de Valparaíso.

La periodista de Mega, Isidora "Tita" Ureta, actual embajadora del certamen, se encontró con la influencer Naya Fácil, una de las candidatas para quedarse con la corona este año.

Cuando comenzaron los incendios, Naya Fácil junto a sus seguidores lograron reunir más de 30 millones de pesos para ir en ayuda de los damnificados por la emergencia que ocurrió a principios de febrero.

El paso de la joven de 26 años por la zona no estuvo exento de polémicas y el lunes 12 de febrero fue detenida y formalizada luego de un altercado en un bar de Viña del Mar. Esa misma semana, la Influencer fue víctima de un intento de encerrona en la comuna de La Florida y días después la notificaron de la reapertura de una antigua causa judicial.

"Estoy disfrutando mucho"

En ese contexto, Tita le preguntó si consideraba que ahora venía una nueva racha en su vida. Se sinceró al responder que "no sé qué me espera el destino, siempre me pasan muchas cosas que no estoy preparada, pero siempre viendo la versión positiva de todo".

Sobre su candidatura a embajadora, contó que su eslogan es "vota fácil, vota Naya", haciendo especial alusión al apodo con el que se hizo conocida.

Naya Fácil

La periodista también ahondó en la posibilidad de otras candidaturas para Naya. "Leí por ahí que era paso por paso, que Naya quería ser embajadora de Viña, después de otra zona de nuestro país y después candidata a Presidenta de Chile".

Entre risas, Naya respondió: "Puede ser, puede ser, la verdad me gusta hacer distintas cosas siempre, nunca me quedo pegada en lo mismo y ahora estoy disfrutando mucho esto".

La joven también confesó que "el año pasado me quería tirar a candidata, pero no pude, y este año sí se pudo. Es primera vez que vivo esta experiencia así que muy emocionada".

¿Quiénes son las y los candidatos a embajadores de Viña 2024?

Las y los candidatos a embajadores de Viña 2024 son:

Las personas interesadas en votar, pueden escoger a sus candidatos favoritos ingresando al sitio web del medio LaHora.cl, donde tendrán que anotar su nombre y mail para poder emitir su sufragio.

Todo sobre Festival de Viña