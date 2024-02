"Me dijo...": Alison Mandel revela tierno gesto que tuvo Alejandro Sanz con ella previo a su show en Viña 2024

26 feb. 2024 - 03:13 hrs.

La comediante Alison Mandel tuvo una brillante actuación en el Festival de Viña del Mar 2024, llevándose a su casa las dos Gaviotas, de oro y de plata, que entrega el certamen.

Mandel arrasó con una rutina de poco más de 50 minutos, en la que combinó anécdotas de su vida como madre, y vivencias personales con su marido, Pedro Ruminot y amigas cercanas.

El desconocido gesto de Alejandro Sanz

En conversación exclusiva con Meganoticias, Alison Mandel reveló un desconocido gesto que tuvo con ella su ídolo, Alejandro Sanz, solo minutos antes de presentarse en la Quinta Vergara.

Recordemos que Alejandro Sanz precedió a Alison en el Festival de Viña, en la primera noche de esta edición 2024.

Alison Mandel

El periodista Andrés Caniulef conversó con Mandel a la llegada a su hotel, y allí ella le contó lo que le dijo el español tras verse en los camarines de la Quinta.

"Antes de entrar a actuar, finalmente me encontré con Alejandro Sanz. Me dio un abrazo y me dijo: 'que te vaya de maravilla'. Y me saqué mi foto con Alejandro Sanz", expresó.

¿Qué radios transmiten el Festival de Viña del Mar?

La versión 2024 del Festival es transmitido por ADN Radio (frecuencia 91.7 en Santiago) y Radio Pudahuel (90.5 en Santiago), ambas pertenecientes al grupo Prisa Media.

La parrilla completa del Festival de Viña

La nueva edición del Festival de Viña del Mar se realizará desde el domingo 25 de febrero hasta el viernes 1 de marzo de 2024. La parrilla es la siguiente:

Domingo 25 de febrero:

Alejandro Sanz

Alison Mandel (humor)

Manuel Turizo

Lunes 26 de febrero:

Andrea Bocelli

Javiera Contador (humor)

Miranda!

Martes 27 de febrero:

Maná

Luis Slimming (humor)

Men At Work

Miércoles 28 de febrero:

Mora

Lucho Miranda (humor)

Anitta

Jueves 29 de febrero:

Los Bunkers

Sergio Freire (humor)

Young Cister

Viernes 1 de marzo:

María Becerra

Alex Ortiz (humor)

Trueno

