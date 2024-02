"Quedé llorando": Javiera Contador fue pifiada en show en la previa de su presentación en el Festival de Viña del Mar

20 feb. 2024 - 19:10 hrs.

La actriz Javiera Contador, quien se presentará el próximo lunes 26 de febrero en el Festival de Viña del Mar, realizó un espectáculo para el olvido a semanas de su show en el mencionado certamen.

Contador dio un show en la comuna de Coihueco, región de Ñuble, en un festival local, el pasado sábado 27 de enero, compartiendo escenario con otros artistas como Carolina "La Rancherita" Molina, Juana Fe y Ojos de Luna.

El pifiado show de Javiera Contador

Resulta que su rutina no logró convencer a los habitantes de Coihueco, quienes no dejaron desarrollarla ni 30 minutos, puesto que la bajaron a pifias del escenario.

En conversación con radio Cooperativa, la comediante reconoció que "lo pasé pésimo (...) lo pasé horrible, quedé llorando".

Javiera Contador

"Ahí uno desconfía del material (chistes que cuenta) y todo, pero es la única vez que me ha pasado en un año y seis meses. Me pasó. Pero no me había pasado en, no sé, más de 150 presentaciones", aseguró.

Sobre las razones que la llevaron a este fracaso, Contador indicó que "lo que no gustó fue yo, daba lo mismo lo que dijera (...) Si hay que cambiar algo se cambia. Tampoco pude probar ese material porque me puse supernerviosa".

Javiera Contador reveló que la gran parte de su rutina para el Festival de Viña del Mar ya está lista, aunque confesó que algunos detalles los sigue "puliendo".

