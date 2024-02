Alopecia: ¿Cómo se detecta la enfermedad que padece Michelle Carvalho?

19 feb. 2024 - 19:30 hrs.

A mediados del presente mes, la modelo brasileña y exchica reality, Michelle Carvalho, reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada de alopecia, por lo cual debió comenzar con un tratamiento médico.

La alopecia, o pérdida del cabello, es un problema bastante común entre hombres y mujeres, el cual puede ser provocado por causas genéticas, como también ser un efecto asociado al estrés tanto físico como emocional.

¿Qué es la alopecia?

El Dr. Agustín España, director del Departamento de Dermatología de la Clínica Universidad de Navarra, explica que la alopecia es “una pérdida del cabello en los pacientes, en el cuero cabelludo o en otra zona corporal”.

Antes de ser diagnosticada, se debe informar al doctor si es que la pérdida de cabello se presentó de forma brusca o si se ha mantenido crónicamente.

Los síntomas más habituales de la alopecia, es que se produzca la caída de más de 100 cabellos al día, y el debilitamiento del pelo en general.

¿Cómo se detecta la enfermedad?

De acuerdo a la Clínica Universidad de Navarra, en caso de presentar los síntomas recién presentados y acudir con un profesional de la salud, este deberá indagar minuciosamente en la historia clínica antes de emitir un diagnóstico.

Dependiendo del caso, se deberá realizar un análisis profundo por si se detectara alguna alteración (de carácter genética, hormonal, de estrés, cicatricial o androgénica, entre otras) que justifique un aumento en la caída del cabello.

Es así que, por ejemplo, en algunos casos excepcionales, especialmente al tratarse de una alopecia cicatricial inflamatoria, se deberá realizar a una “biopsia del cuero cabelludo con su correspondiente estudio histopatológico”, puntualizó.

En ese sentido, es que resulta de gran relevancia llevar a cabo una revisión y un diagnóstico exhaustivo frente a la pérdida de pelo en cada paciente, de forma tal de determinar con exactitud el motivo de la caída del cabello, y por consecuencia, elegir el tratamiento más efectivo.

Michelle Carvalho y su alopecia

En sus historias de Instagram, Michelle Carvalho dio detalles de su diagnóstico, por el cual comenzó un tratamiento el pasado lunes 12 de febrero. Mediante la conocida dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Michelle respondió sobre su alopecia, revelando que intuía tener esta enfermedad hace ya varios años.

"Yo sé que lo normal es una caída de 100 pelos al día, pero hace ya dos años sentía que era una caída extremadamente excesiva, mucho más de 100 pelitos al día", indicó.

En esta línea, reconoció que "yo no le di mucha importancia, pensé: ‘nace de nuevo, estamos okay’. El problema es que no estaban naciendo de nuevo. En la consulta (me dijeron) que tengo muchos folículos que están cicatrizados ya, y ni siquiera van a nacer más pelos donde está cerrado".

"El trabajo ahora es mantener lo que tengo para en siete meses rellenar lo que falta", agregó Michelle, quien luego reveló que sus cabellos están creciendo demasiado delgados, lo que dificulta su tratamiento.

"Más encima, lo que están naciendo, están naciendo muy finos, y hasta esos extremadamente finos se están cayendo. Ahora cuando me ducho sale mi mano llena de pelos, salgo de la ducha y me peino, sale otro bolo de pelo. Entonces, me da angustia ducharme de tanto pelo que se me cae", contó.