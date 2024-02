"No salgo de una y ya estoy en otra": Naya Fácil cuenta que antigua causa judicial en su contra fue reabierta

23 feb. 2024 - 16:10 hrs.

Una nueva polémica es la que envuelve a Naya Fácil. Si hace algunos días atrás tuvo que pasar un mal rato, luego de una encerrona en la comuna de La Florida, ahora la influencer comentó que la Justicia optó por reabrir una causa en su contra que ya había culminado.

En marzo de 2023, la influencer anunció que se había terminado el juicio que debió enfrentar por ultraje a un lugar de culto, luego de realizar un desnudo al interior de una iglesia en la comuna de Caldera, en la región de Atacama.

La instancia judicial, por aquel entonces, decretó que la influencer quedara con libertad condicional, por lo que debía mantener una conducta irreprochable por el periodo de un año.

El descargo de Naya Fácil en sus redes sociales

Fue a través de sus redes sociales que Naya Fácil contó lo sucedido a sus seguidores. "No me van a creer lo que me acaba de pasar", adelantó.

"Me abrieron la causa de Caldera (...) ahora como imputada, me quieren dejar tras las rejas. Se supone que esa causa estaba lista, asistí a tribunales, pero la reabrieron, la abogada me acaba de avisar", sumó.

"Me quieren joder mi reinado a Viña"

En todo caso, la usuaria de redes sociales se dio el tiempo de bromear con la situación, acusando que "me quieren joder mi reinado a Viña".

A la hora de retomar su situación judicial, dijo que "yo sé que estaba con una suspensión condicional. Lo tengo claro que a mí me dejaron un tiempo limitado de no meterme en ningún problema, porque yo me metía en un problema y me reabrían la causa”.

De lo que se puede ver en las propias imágenes subidas por la mujer, su defensa le explica que esto se debe a que unos días atrás fue imputada en Viña del Mar, luego de que un garzón acusara ser agredido por ella.

A pesar de eso, hizo hincapié en que ese plazo para que se reabriera la causa era hasta "el 31 de diciembre del 2023, por eso ese año no me metí en problemas".

"No salgo de una y ya estoy en otra, no es broma. Caldera me reabrió la causa mágicamente cuando ya se había cerrado", ironizó.

