Naya Fácil cuenta detalles sobre la encerrona que sufrió: "Estuvieron tres minutos intentando romperme el vidrio"

16 feb. 2024 - 12:55 hrs.

Durante la madrugada de este viernes, la influencer Naya Fácil fue víctima de una encerrona en la comuna de La Florida, Región Metropolitana. Si bien, la usuaria de redes sociales pasó un mal rato, afortunadamente no sufrió grandes consecuencias, más allá de algunos daños en su vehículo.

En ese sentido, destacó que los antisociales eran menores de edad y que los sistemas de seguridad que tiene integrado su vehículo fueron fundamentales para evitar que la situación se agravara.

El asalto que sufrió Naya Fácil

Al momento de relatar cómo sucedieron los hechos, la víctima precisó que "yo había salido de la casa alrededor de las 5 de la mañana porque venía a maquillarme acá a La Florida".

"Hoy día tenía una grabación y al llegar al lugar me comunico con mi maquilladora y no me contestaba, estaba cargando su teléfono. Entonces en ese momento estaba con la cabeza agachada y mi hermana me grita que venían unos chicos que nos venían a robar el auto", agregó.

Posteriormente, en el afán por realizar una maniobra que le permitiera poder librar de esa situación, Naya dijo que "a lo único que reaccioné es a darme la vuelta en 'U' para irme, porque era un pasaje cerrado, y choco contra la casa de alguien y no pude mover más el auto".

"En ese momento quedé paralizada, en shock y no podía bajarme del auto, no podía responder y me estaban rompiendo el vidrio con fierros. Yo tengo láminas de seguridad, por lo tanto estuvieron alrededor de tres minutos intentando romperme el vidrio", añadió.

Naya Fácil

Abordando ese aspecto, afirmó que "tengo láminas de seguridad desde que me compré mi auto y la verdad estuvieron mucho rato pegandole con un fierro, y la lámina de seguridad no se rompía con nada".

"Evitaron que me robaran el auto"

Eso, según indicó la propia influencer, les dio tiempo a ella y a su hermana, que estaba en el asiento del copiloto, para que pudieran esconder los celulares, que finalmente fue lo único que pudieron rescatar, además del auto que tampoco fue sustraído.

"Evitaron que me robaran el auto, ayudaron a que pudiéramos esconder los celulares y a tranquilizarnos también", cerró Naya Fácil, respecto a estas láminas de seguridad.

En todo caso, igual pasaron un mal rato. De hecho la propia usuaria de redes sociales comentó que los delincuentes lograron que se bajara del auto, la tiraron al suelo y la amenazaron con un arma para robarle sus joyas, pensando que eran de oro, cuando en verdad habrían sido de fantasía.

Todo sobre Famosos chilenos