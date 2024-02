"Nunca me lo imaginé": Fabio Agostini cuenta cómo es su relación actual con Pamela Díaz

16 feb. 2024 - 10:30 hrs.

En el marco de una conversación con "El pódcast de Eva Gómez", espacio que es conducido por la propia animadora española, Eva Gómez, el modelo Fabio Agostini ahondó en lo que ha sido su vínculo con Pamela Díaz y cómo este ha evolucionado con el pasar del tiempo.

Agostini tuvo un polémico paso por "Tierra Brava", reality show de Canal 13, caracterizado por constantes encontrones con distintos compañeros, entre ellos, la propia Pamela Díaz.

Eso fue un factor trascendental para que la convivencia entre ambos fuera tirante desde un comienzo, pero el panorama fue cambiando a tal punto que hoy son grandes amigos.

Así lo confirmó él mismo, luego de que Gómez le consultara sobre cómo se llevaba con quienes fueran sus compañeros en el show televisivo, una vez que ya no estuvieron dentro del encierro.

Fabio Agostini

"Nunca me lo imaginé"

El español respondió haciendo especial hincapié en su vínculo con Díaz por lo inesperado del desenlace. “La verdad, y eso que nunca me lo imaginé, con Pame me llevo increíble”, señaló en primera instancia.

Agostini señaló que primeramente "choqué con mucha gente, no me entendían, no me conocían. A medida que pasaron los días, me fueron aceptando y me fueron conociendo. Al final me agarré cariño con toda la casa, menos con una persona y hay dos medios especiales”.

“Con la Pame chocábamos mucho al principio. Yo dije: ‘con esta tía (mujer) me voy a llevar más mal en el programa. Lo que voy a tener que aguantar’. Al final terminamos siendo muy buenos amigos”, concluyó.

