"Nada más importante que la verdad": José Antonio Raffo se sinceró en 'La Cabaña' sobre su relación con Lux Pascal

10 feb. 2024 - 09:10 hrs.

Este viernes 9 de febrero se estrenó un nuevo capítulo del docushow de Mega, "La Cabaña", en el que cuatro famosos deben compartir bajo el mismo techo durante 48 horas, dejando al descubierto sus más grandes secretos.

Esta vez, los invitados fueron reconocidos rostros de teleseries. Las actrices Carmen Gloria Bresky y Carolina Paulsen se reunieron con los amigos José Antonio Raffo y César Caillet.

Durante una de las actividades conducidas por Karen Doggenweiler, Raffo se sinceró sobre la relación de más de una década que mantiene con la actriz Lux Pascal, hermana del famoso actor Pedro Pascal.

José Antonio Raffo y Lux Pascal

"Tengo una relación de 12 años"

La pareja comenzó su romance en la época universitaria y han logrado mantener el vínculo, incluso, a pesar de la distancia, ya que ella estudia actuación en Juilliard, una destacada academia de artes en Estados Unidos.

"Estoy en la misma relación de siempre, tengo una relación de 12 años ya a estas alturas", comentó el actor de "Generación 98'".

En este sentido, señaló que "me siento súper bien acompañado a pesar de vivir a distancia, porque ella vive en Nueva York, hace cuatro años ya. Obviamente, generamos los recursos necesarios para, gracias a la vida, para poder estar viajando".

En ese momento intervino Carolina Paulsen para comentar que ella no cree en el dicho "relación de lejos, relación de pendejos", que alude a que los vínculos de pareja a distancia no funcionan.

José Antonio habló desde su experiencia: "[Con Lux] Somos súper pareja. 'Yo puedo decir y tú me puedes decir todo'. La verdad por delante, entonces tampoco andamos con el miedo de que esto quizá se acabe, porque si se acaba es verdad no más. No hay nada más importante que la verdad".

Todo sobre La Cabaña