"Yo lo admiraba, pero me mató": Karen Paola recordó en 'La Cabaña' la mala experiencia que vivió al conocer a Juanes

Este viernes 26 de enero se estrenó el noveno capítulo de "La Cabaña", el docushow de Mega donde duplas de famosos deben convivir por 48 horas en una idílica residencia bajo la mirada atenta de las cámaras.

En esta oportunidad, las amigas Karen "Paola" Bejarano y Gianella Marengo se reunieron con Yamila Reyna y Claudio Olate. Junto a la anfitriona Karen Doggenweiler, fueron parte de diversas dinámicas.

La mala experiencia de Karen con Juanes

Durante una de las actividades, la intérprete de "Dime" recordó una desafortunada experiencia que vivió con el artista colombiano Juanes, cuando ambos se presentaron en el cierre de la Teletón en 2004.

Todo ocurrió mientras estaban en camarines, justo antes de que la exchica "Mekano" saliera al escenario. En ese contexto fueron presentados por sus sellos discográficos y Karen aprovechó de expresar su admiración.

Karen Bejarano en "La Cabaña".

Sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando una persona se acercó a ella para hacerle una propuesta a nombre del cantante.

"Me tocan el hombro y me dicen: 'Juanes quedó encantado contigo, le gustaría que después de acá se fueran a cenar y después ustedes verán'", contó.

Lo anterior no fue del agrado de Bejarano, quien se molestó bastante. En ese entonces se encontraba en pareja con su actual esposo, Juan Pedro Verdier. "No sé qué le dije, pero no le tengo que haber dicho cosas muy bonitas", comentó sobre su reacción.

"Lo que sí sé que le dije fue: 'Yo estoy pololeando, me parece horrible'. Me sentí muy mal (…) Yo lo admiraba como artista, pero me mató", sentenció ante el asombro del resto de los invitados.

Revisa el momento

