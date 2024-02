"Un Chile más inocente": La entrevista a una niña que sorprendió a José Antonio Neme y Karen Doggenweiler

08 feb. 2024 - 10:10 hrs.

María Ignacia, una niña de nueve años, sorprendió al panel de "Mucho Gusto" cuando fue entrevistada en un despacho mientras hacía fila para ingresar al velorio del expresidente Sebastián Piñera.

La chica, en conversación con Natasha Kennard, habló de política, de los hitos de los periodos presidenciales de Piñera y de lo que espera de los actuales gobernantes en distintos estamentos.

"Me gustaría un Chile más inocente"

“A mi mamá la vengo a acompañar porque, más que nada, sentí que a mí me dio pena la muerte de Piñera porque lo encontré un presidente muy bueno, y por eso la vengo a acompañar a ella”, partió comentando María Ignacia.

'Mucho Gusto'

“De las cosas buenas que hizo que me contó mi mamá, es que hizo la reconstrucción después del terremoto de 2010. Eso me gustó mucho porque él se arriesga, y yo no he visto eso en otros presidentes”, añadió.

Luego, indicó que “a mí siempre me ha gustado hablar de política, hablaba con mi abuelo y así… por eso sé harto de eso”. Tras ser invitada al panel de "Mucho Gusto", respondió que “no tengo ningún problema” y agregó que “yo siempre veo las noticias”.

Natasha Kennard le preguntó si le gustaría tener un cargo en política cuando sea más grande, y ella respondió que “no, porque yo ya tengo decidido otra cosa, estoy muy interesada en ingeniería en informática”.

Sobre qué opina del país, dijo que “me gusta, pero hay cosas que hay que arreglar”, ejemplificando con que debería haber una mejor protección de la infraestructura pública de los rayados y graffitis.

Por último, consultada sobre cómo sería su Chile ideal, dijo que “fuera más inocente, que la gente no haga tanto graffiti, que no estén robando, y también me gustaría decir algo, que espero que lo tomen en cuenta”

“A mí no me ha gustado que han estado incendiando y robando, eso me gustaría cambiar, eso es lo principal que me gustaría cambiar de este país”, dijo.

Todo sobre Mucho Gusto