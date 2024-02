Coté López revela que recibió insultos por irse a un crucero en medio de incendios en Viña del Mar

08 feb. 2024 - 05:38 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo e influencer nacional, María José López, actualmente atraviesa por un incierto momento sentimental, en medio de un quiebre con su marido Luis Jiménez y posterior reconciliación, y bajo varios rumores.

Durante las últimas horas reveló que decidió embarcarse en un crucero, hecho por el que recibió críticas e insultos, por hacerlo en medio de los incendios registrados en Viña del Mar.

La catástrofe

"Mi gente: estoy demasiado mal por la catástrofe que está ocurriendo en la región de Valparaíso y Maule. Lo siento de corazón por las familias que han perdido a sus seres queridos, su hogar. No me he desconectado ni un segundo con Chile. Para ser honesta, desearía estar ahí", escribió López.

Tras esto, subió una serie de pantallazos a sus stories de Instagram donde expuso varios insultos que recibió por parte algunos usuarios, quienes la criticaron por haberse ido de vacaciones en un lujoso crucero cuando el país está atravesando por una tragedia.

Los insultos

"Hace algo hue… mueve a ra… tu papá vive por allá y no haces nada" y "¿Esa es tu ayuda desde un crucero? Sólo compartir imágenes", fueron algunos de los odiosos mensajes que recibió.

Pero fiel a su estilo, la empresaria se defendió ante estos ataques. "Leí muchos mensajes donde me trataron incluso con garabatos por 'no hacer nada'. Sé que seguramente no son mis seguidores, o son personas que buscaron una excusa para tratarme mal. Solo quiero decirles que mientras viva, si mis hijos tienen techo y comida, el resto será siempre para ayudar, pero con el corazón".

"La plata va y viene. Hoy por ti, mañana por mí. Les pido por favor que no ofendan ni juzguen sin saber, porque es frustrante", cerró.

