¿Nuevo quiebre matrimonial? Coté López y Luis Jiménez rompen el silencio ante trascendidos de ruptura

María José “Cote” López y Luis Jiménez rompieron el silencio tras los nuevos rumores de ruptura que han surgido sobre su matrimonio.

Ambos habían publicado en sus redes sociales, el 24 de noviembre de 2023, que habían decidido separarse tras casi 18 años de relación, pero luego decidieron darse una segunda oportunidad.

Las declaraciones de Luis Jiménez y Coté López

Luis Jiménez habló en un programa de Zona Latina, donde mismo se dijo que lo habían visto en una discoteca, de la cual, supuestamente, se había ido con mujeres.

“Sobre ese tema no me referiré más públicamente”, dijo, tajantemente. Si bien declinó expresarse sobre el quiebre en sí, sí desmintió los rumores donde lo relacionaban con Lisandra Silva.

“Jamás he hablado con ella, ni siquiera la conozco… Vivo en mi casa; no conozco ni he hablado nunca con Lisandra; me fui solo con mi hijo después de haber estado en ese carrete”, aseguró.

En el mismo espacio televisivo, Coté López aseveró sobre el presunto quiebre que “la verdad, no tengo ganas de hablar”.

“Los errores los cometo una vez, porque de verdad, no voy a hablar más”, cerró la conversación la influencer.

