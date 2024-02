José Antonio Raffo: Cuántos años tiene, quién es su pareja y en qué teleseries ha participado

01 feb. 2024 - 17:40 hrs.

El actor chileno José Antonio Raffo será uno de los participantes del próximo capítulo de "La Cabaña", el docushow de Mega, que se estrenará este viernes 2 de febrero.

Raffo ha aparecido en famosas teleseries, forma parte de una banda, es pareja de Lux Pascal y su cuñado es nada más ni nada menos que Pedro Pascal.

Su carrera como actor

El joven de 32 años, que cuenta con 177 mil seguidores en su cuenta de Instagram, estudió la carrera de Teatro en Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).

Su debut en TV fue en la exitosa teleserie de Mega "Pobre Gallo", donde Raffo interpretó a Mauricio Andrade, cercano amigo del personaje de Fernando Godoy, Railef Huaiquimil.

Posteriormente, formó parte del elenco de la nocturna de Mega "Perdona Nuestros Pecados", donde el actor dio vida al personaje de Carlitos Moller.

Sin embargo, uno de sus más queridos personajes fue el de Lizardo Gaete, en la recordada teleserie "Amar Profundo".

En tanto, su más reciente actuación en el mundo televisivo fue en la popular nocturna de Mega "Generación 98'" donde actuó como Pedro Carbonell.

El actor también ha participado en producciones teatrales como "Carolina, la eterna enmascarada", el musical "Tell me why" y "Hit, un musical de los 80's".

Su vida amorosa

El actor actualmente se encuentra en una relación amorosa con la modelo y actriz Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal.

Llevan más de 10 años juntos, en un vínculo que intentan mantener fuera del ojo público, haciendo solo a veces algunas apariciones juntos en sus redes sociales.

Recientemente, Lux estuvo invitada al pódcast del comediante Fabrizio Copano, "Escápate de tu Casa", donde se refirió a su relación con Raffo.

"Lo conozco desde que tengo 18 años, imagínate. Él es músico, y sabes qué, él es un increíble actor y trabaja mucho como actor, pero también como músico, tiene una banda que se llama Témpera, es buena, son secos los chiquillos", señaló la actriz.

