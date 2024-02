"Nunca había estado tan cerca de Brad Pitt": José Antonio Raffo reveló en 'La Cabaña' cómo es ser cuñado de Pedro Pascal

10 feb. 2024 - 00:45 hrs.

Dos nuevas duplas de amigos llegaron hasta el Cajón del Maipo como invitados a un nuevo episodio del docushow de Mega, "La Cabaña", donde abordaron distintos aspectos de su carrera y de su vida personal.

En esta oportunidad, la reunión contó con cuatro destacados actores nacionales. Por un lado, Carolina Paulsen y Carmen Gloria Bresky y, por otro, José Antonio Raffo y César Caillet.

En una de las dinámicas llamada "La Fogata de la Verdad", Raffo fue consultado por Caillet sobre el vínculo que tiene con el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal, su cuñado.

Recordemos que el actor de "Generación 98'" mantiene una relación de más de una década con la también actriz Lux Pascal, a quien acompañó en su proceso de transición de género, el cual hizo público en 2021.

Pedro Pascal y su hermana Lux/Instagram

"Nunca había estado tan cerca de Brad Pitt"

Su hermano mayor, Pedro, se ha convertido en uno de los actores más populares del último tiempo, éxito del cual José Antonio ha sido testigo. "Nunca había estado tan cerca de Brad Pitt", bromeó.

El intérprete no ocultó su orgullo frente al resto de los invitados. "A mí me sorprende obviamente esta explosión impresionante que tuvo en su carrera y además creo que se lo merece demasiado, porque lo he visto trabajar desde que conozco a la Lux, aperrando", enfatizó.

José Antonio Raffo en "La Cabaña"

Asimismo, destacó que a Pedro "nada se le dio, todo lo hizo. Es tremendamente talentoso y además una persona noble, una buena persona, con principios lindos que son los mismos que tiene la Lux, son también la base que me hizo enamorarme de ella".

"Yo creo que ese respeto y ese cariño familiar que he logrado tener con la Lux y, por lo tanto, con toda su familia, para mí es muy importante respetarlo", sentenció.

