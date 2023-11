Pancha Merino sincera su gran pena en 'La Cabaña': "Mi hija del medio a veces anda súper alejada de mí"

25 nov. 2023 - 12:10 hrs.

El viernes 24 de noviembre se emitió el segundo capítulo del exitoso docu-show de Mega, "La Cabaña", donde dos parejas de amigos se sinceraron sobre sus diferentes momentos de su vida personal.

Hasta el Cajón del Maipo llegaron el periodista José Antonio Neme y la exconductora de televisión Katherine Salosny, quienes fueron recibidos por las actrices Berta Lasala y Francisca Merino.

Tras participar en varias actividades guiadas por Karen Doggenweiler, los invitados disfrutaron de un desayuno, en el que revisaron periódicos y revistas en los que aparecieron alguna vez en portada.

La gran pena de Pancha Merino

En ese contexto, José Antonio leyó el titular de la revista ¡HOLA!, en la que aparecía Merino junto a sus tres hijos, que decía: "La calma después de la tormenta".



Pancha Merino en la portada de la revista ¡HOLA!

Consultada sobre qué había ocurrido en ese momento, Pancha recordó la crisis económica que atravesó hace algunos años, tras ser víctima de una estafa. "Yo figuraba con una guagua de tres meses y me llaman del banco que me van a rematar la casa, porque tengo una deuda de 400 millones de pesos", recordó.

Lo anterior no solo afectó su bolsillo, sino también su vida familiar, especialmente su relación con sus hijos. "Me truncaron mi felicidad y mi capacidad de ser feliz con mis niños", manifestó entre lágrimas.

Asimismo, contó que "mi hija del medio a veces anda súper alejada de mí. Me dice 'qué me dices tú a mí, si me dejaste botada un año y medio', porque yo estuve con depresión".

Francisca Merino en "La Cabaña"

"Estuve en otra, llena de ira, tomando abogados, que me hablaban cosas que yo no entendía, echándole la culpa a mi exmarido, querellándome contra él", continuó.

Finalmente, afirmó que con el tiempo ha podido sanar y reconciliarse con su exmarido: "Siento que no fuimos los únicos y eso me ha ayudado a perdonar al padre de mis hijos".

