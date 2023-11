"Quiero gastármelo todo, pero...": 'Chino' Ríos habla sobre la posibilidad de dejarle herencia a sus 6 hijos

24 nov. 2023 - 15:10 hrs.

Muchos padres que poseen gran patrimonio monetario tienen una encrucijada cuando llega la hora de repartir la herencia. ¿Cómo distribuirlo de una forma en que todos queden contentos?

Mientras unos se asesoran con abogados, otros prefieren derechamente gastar el dinero en vida y evitar peleas a la hora de distribuir los montos.

Marcelo Ríos y la herencia a sus hijos

Esta postura es la que sigue Marcelo "Chino" Ríos, de acuerdo a lo que expresó en un programa de CHV. El extenista profesional habló de este tema luego que le preguntaran sobre su rutina diaria.

"Me despierto a las 7:30 porque los niños se van al colegio, entonces a esa hora están los cinco dando vueltas. (Después) voy al gimnasio, estoy en mi casa, hago las cuestiones que debo hacer y en la tarde estoy con los niños", reveló.

Marcelo Ríos

En esta línea sostuvo que su vida es "relajada" debido a que no tiene grandes preocupaciones económicas. "Me fue muy bien en mi carrera, después yo he estado haciendo cosas de negocios y me ha ido genial", celebró.

"Quiero gastármelo todo"

Si bien tiene un buen pasar, dejó en claro que no tiene intenciones de agrandar su billetera. "Yo no quiero ser el tipo que quiere tener más, con lo que tengo estoy feliz. Si bien soy millonario, no quiero ser más millonario (...) quiero vivir con lo que tengo y con eso yo creo que estoy bien. No deseo arriesgar todo lo que logré y perderlo", aseguró.

Luego de esto habló sobre una posible herencia a sus 6 hijos, dejando en claro que no está dentro de sus planes. "Yo quiero gastármelo todo, pero con ellos, disfrutarlo con ellos", acotó, defendiendo su postura con lo que vivió con su propio padre.

"Pucha, mi papá se murió y no me dejó ni uno, pero lo pasamos la raja (bien). A lo que voy es que no quiero arriesgar todo lo que tengo por hacer un negocio", concluyó.

Todo sobre Famosos chilenos