"¿Con quién estás tú?": Javiera encuentra el auto de Gonzalo afuera de la casa de Martita en 'Generación 98''

17 oct. 2023 - 23:30 hrs.

La verdad está cada vez más cerca de salir a la luz en "Generación 98'", la exitosa teleserie nocturna de Mega.

En el capítulo 78 de la producción, Javiera (Paloma Moreno) llegó hasta el departamento de Martita (Daniela Ramírez) para invitarla a comer junto a Samuel (Gabriel Urzúa), Hernán Olmedo (Gabriel Cañas), Clemente (César Sepúlveda), Valentina (María Gracia Omegna) y Juanjo (Nicolás Poblete).

"¿Con quién estás tú, Marta?"

Javiera se dará cuenta de que Martita está acompañada en su departamento, pero no de su supuesto novio Samuel.

"Si me está llamando Samuel por teléfono, ¿con quién estás tú, Marta?", le preguntó a su examiga, ante lo que la enfermera contestó: "Javi es mejor que te vayas, estoy ocupada".

"Claro, si me doy cuenta de que estás ocupada, pero, ¿con quién? En serio, dime tú, porque me estás mintiendo a la cara. Me estás mintiendo a mí y a Samuel, no entiendo. ¿Con quién estás tú, cuéntame?", señaló Javiera.

"No tengo por qué darte explicaciones", respondió la enfermera, quien se encontraba en su departamento con Gonzalo (Nicolás Oyarzún), quien permaneció encerrado en la habitación mientras Martita discutía con Javiera.

Gonzalo escuchando tras la puerta

Tras salir del departamento, Javiera tenía serias sospechas respecto a quién acompañaba a Martita, por lo que comenzó a mirar los autos que estaban estacionados en el perímetro y encontró el de Gonzalo, su marido, lo que provocó que sus ojos se llenaran de lágrimas.

