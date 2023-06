"No me sentía tan yo": 'Chico Eléctrico' explica por qué se alejó de sus redes sociales

08 jun. 2023 - 09:20 hrs.

Joseph Rivas vivió un antes y un después durante la Teletón del 2022, luego que contara sobre su problema de salud que le provoca movimientos involuntarios en su cuerpo. Tras relatar su historia, saltó rápidamente a la fama como el "Chico Eléctrico", como él mismo se autodenominó.

Por lo anterior, un mánager se le acercó para poder manejar sus eventos y contratos, accediendo Rivas a tener representación. No obstante, durante el último tiempo, el joven reconoció que no se sentía cómodo con él.

"No me sentía tan yo"

"Me sentía atrapado, en un punto muerto", aseveró a una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN) el joven de tan solo 18 años, asegurando además que fue por lo anterior que decidió "desaparecer" de sus redes sociales, dejando de subir contenido a sus plataformas.

"Era mi manera de decirle al mundo que ya terminó esta etapa, porque no me sentía tan yo", dijo, enfatizando en que ahora volvió a tener todo bajo su control.

Chico Eléctrico renunció a su mánager

A grandes rasgos, sin entrar en detalles, Joseph reconoció que una de las cosas que le complicó fue entender contratos y cláusulas, aludiendo lo anterior por su edad.

"No quiero tener problemas legales, así que no puedo detallar nada, pero digamos que en lo laboral tengo de nuevo el total control de lo que hago y lo que no, y eso es algo genial", celebró.

De aquí en adelante, Rivas seguirá completamente solo en su carrera como influencer. "Esto me deja en el aire, va a ser un golpe potente, pero es parte de este nuevo ciclo. Aunque esté mal, tengo ganas de volver a pararme", cerró.

