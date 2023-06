"Gracias a mi Dios por darme esta oportunidad": Anita Alvarado celebra importante logro académico de hijo

07 jun. 2023 - 15:00 hrs.

Durante la mañana de este miércoles 7 de junio, Anita Alvarado vivió un especial momento, junto a uno de sus hijos mayores de nombre Abraham.

Resulta que el joven vivió su ceremonia de titulación de la carrera de Auditoría y Contabilidad General, con mención en Legislación Tributaria.

"Felicidades, Anita"

A su cuenta de Instagram, Anita subió un video en el que aparece ella, desde el público, grabando el momento en que Abraham recibe sus dos títulos de parte de las autoridades del instituto en el cual estudió.

"Este es mi hijo amado, gracias a mi Dios por darme esta oportunidad de ver a mis hijos profesionales", partió escribiendo de entrada.

Anita Alvarado y su hijo

Luego, agregó: "Felicidades, Abraham, hijo mío, que hoy después que la pandemia retrasó se pudo hacer la titulación".

En la descripción del video, Anita recibió una decena de mensajes de felicitaciones expresadas tanto para ella como para su hijo.

"Felicidades, Anita", "me alegró mucho", "has hecho una buena pega en tu familia", "cómo ha crecido", "bendiciones, Anita", "felicidades a tu hijo amado", "sin tu apoyo y dedicación no lo habrían logrado"; son algunos de los mensajes que se encuentran en la publicación.

