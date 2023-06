"No sé si es lo que más me llama": Máximo Menem Bolocco expresa sus dudas sobre su carrera universitaria

07 jun. 2023 - 12:20 hrs.

Este 2023, el hijo de Cecilia Bolocco, Máximo Menem Bolocco, ingresó a estudiar a la universidad la carrera de International Business, similar a la ingeniería comercial, aunque dictada completamente en inglés.

En un evento reciente, el joven fue entrevistado por los medios de comunicación, abordando su futuro laboral y las proyecciones que tiene en mente.

Ir a la siguiente nota

"El futuro dirá lo suyo"

"Me metí por un impulso a esta carrera nueva, que es increíble, pero no sé si es lo que más me llama. Llevo tres meses no más, entonces le quiero dar tiempo para ver cómo se va desarrollando. El futuro dirá lo suyo", expresó a Página 7.

En la misma conversación, Máximo reconoció que por sus estudios no ha podido estar tan involucrado como quisiera en su trabajo en la Fundación Care, dependiente de su madre, aunque de todas formas ha seguido ayudando a las personas. "Es lo que más nos motiva", explicó.

Máximo Menem Bolocco

Pero además de su eventual trabajo como ingeniero y su rol en la fundación, ¿se ve haciendo otra cosa? Al respecto, contestó que podría incurrir como modelo.

"La verdad es que me gusta harto la moda, el diseño, la arquitectura. Todo el mundo artístico me encanta, y no lo descarto", sentenció.

Cabe precisar que Máximo Menem Bolocco es uno los influencers más requeridos por las marcas durante los últimos meses, siendo auspiciado por varias empresas que lo ven como rostro.

Todo sobre Famosos chilenos