"Me gusta entretenerme": Daniela Aránguiz habla sobre su salida nocturna con Luis Mateucci

Durante el primer fin de semana de este mes de junio, Daniela Aránguiz se fue de fiesta hasta un concurrido casino de juegos junto a Luis Mateucci.

A sus redes sociales, Daniela subió un video en el cual le pedía a Mateucci, a modo de broma, dinero para jugar en el recinto de apuestas.

Esto encendió los rumores de que Daniela habría retomado su romance con Luis, pese a que en el video la exparticipante de Mekano expresa claramente que se encuentra en compañía de uno de sus "mejores amigos".

"Luis es muy amigo mío"

A través de su programa de Zona Latina, Daniela fue consultada sobre esta posible "reconciliación" con el argentino, dejando en claro cómo se dio este encuentro.

"Lo que pasa es que yo tenía una invitación del Dani (Daniel Greve), que siempre nos invita. Ahora me dijo que fuera al restorán de él", explicó.

Sobre su relación con Luis, la influencer expresó que "Luis es muy amigo mío. Estamos como amigos. Somos amigos, me llevó súper bien con él, me apaña a jugar en el casino".

Asimismo, dejó en claro que no fue una cita con Mateucci. "Fuimos con un grupo de amigos y no fuimos los dos solos", enfatizó.

"(Luis) me cae súper bien, yo creo que cuando te llevas bien con la gente como amigo, está bien llevarse bien. Soy una mujer soltera, me gusta entretenerme, que me apañen en el casino, que me den fichas", cerró.

